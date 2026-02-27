Novedades 'young adult' de marzo: el regreso de Joana Marcús, Ali Hazelwood y Liz Tomforde y la fiebre del 'romantasy'

El mes de marzo -literariamente hablando- estará marcado por el retorno de autoras muy queridas por la comunidad 'young adult' por sus exitosas novelas y series románticas. Por un lado, las internacionales Liz Tomforde (conocida por los libros de 'La ciudad de los vientos') y Ali Hazelwood (autora de 'La hipótesis del amor') publicarán las esperadísimas novelas de 'En su propia liga' (Montena) y 'Juego de dos' (Contraluz) el próximo 26 de marzo. Por otro lado, en el panorama nacional, Joana Marcús (autora de 'Etéreo' o 'Antes de diciembre') publicará el 17 de marzo 'Los ecos de Jude' (Montena), su primera novela inédita sin que nadie la haya leído antes en plataformas como Wattpad; las Hermanas Greemwood regresan con 'La tormenta de los eternos' (Planeta) el 25 de marzo, una historia fantástica autoconclusiva; y Alba Cargol se estrena en Crossbooks con 'Ecos de tormenta' el próximo 25 de marzo. Pero hay más.

Novelas de Liz Tomforde, Ali Hazelwood, Hermanas Greemwood, Joana Marcús y Alba Cargol / EPC

1. 'Sangre de Dragón' Briar Boleyn Planeta 704 páginas 21,90 euros Publicación el 4 de marzo

El 'romantasy' y los dragones no han pasado de moda. Y Planeta apuesta este marzo por una novela fantástica que fusiona el 'dark academia' con un romance intenso en 'Sangre de Dragón'. En ella, Medra, considerada la última jinete de dragón en un mundo donde ya no existen, es capturada por los vampiros y encerrada en la Academia Bloodwing, un lugar donde los "altasangres" mandan y los "sangrepútridas" solo sirven como peones o alimento. Entre clases que son auténticas batallas y un misterio con forma de dragón que podría revelar su verdadera identidad, Medra intenta sobrevivir mientras un antiguo ritual la ata a Blake Drakharrow, un altasangre tan peligroso como irresistible, con quien mantiene una guerra constante que amenaza con convertirse en algo más. Pero si creen que pueden controlarla, están a punto de descubrir que han despertado a la persona equivocada.

2. 'Destino y furias' Helen Scheuerer RBA Lit 480 páginas 24,90 euros Publicación el 4 de marzo

Un año después, la fantasía con romance que enganchó a miles de lectores con 'Sangre y acero' continúa. En ella, Althea Zoltaire vive obsesionada con el único propósito de encontrar a Wilder Hawthorne y exigir justicia por una traición que aún le desgarra. Pero mientras la oscuridad avanza y su poder se debilita, Thea descubre que su misión va mucho más allá de un solo enemigo, y junto a sus compañeros se adentra en una travesía peligrosa por los mediorreinos, marcada por revelaciones capaces de cambiarlo todo y por alianzas inciertas donde nadie es lo que parece. Cuando el destino vuelve a cruzarla con Wilder, no solo estará en juego el futuro del mundo, sino también su corazón, y Thea deberá elegir a quién entregar su lealtad en la guerra que se avecina.

3. 'La canción perdida del mar' Julia Pla Matchstories 352 páginas 18,90 euros Publicación el 4 de marzo

Después del recuerdo marítimo con el que se quedaron los lectores de 'Metal Slinger' de Rachel Schneider, las sirenas se incorporan en una fantasía muy novedosa que parte como novela debut de la joven autora Julia Pla. En 'La canción perdida del mar', novela debut de la joven autora española Julia Pla, Kai queda marcado por un misterio tras sobrevivir a un accidente de surf. El mar invade sus sueños y sus cuadros con sirenas y un canto que no logra comprender. Al otro lado de las olas, Ociel, príncipe heredero del Rey del Mar, anhela escapar a la superficie y a las imposiciones de su destino. Una tormenta los une de forma imposible, pues Kai despierta en un mundo submarino prohibido y Ociel, sin querer, paga el precio convirtiendo sus piernas en una cola de sirena. Para recuperar lo perdido, ambos deberán adentrarse en una trama de magia prohibida y peligros en las profundidades, mientras lo que nace entre ellos pone a prueba si vale la pena desafiar al océano entero.

4. 'Give me butterflies' Jillian Meadows Inlov 432 páginas 23 euros Publicación el 4 de marzo

Entre tanta fantasía, también hay un sitio para los romances 'vainilla'. En este caso, la editorial Inlov trae la traducción de 'Give me butterflies' (Dame mariposas) de Jillian Meadows, una novela en la que una conservadora de insectos con aspiraciones de ser la nueva directora del departamento se cierra a toda distracción que pueda alejarla de su objetivo. Pero conoce a Finn, un astrónomo que trabaja con ella que está atravesando un duelo. Dos situaciones totalmente diferentes que servirán como punto de unión entre los dos.

5. 'Sucedió un domingo' Tracy Wolff Planeta 576 páginas 21,90 euros Publicación el 11 de marzo

Tracy Wolff, conocida por la serie fantástica 'Crave', se afianza como autora de romances deportivos con 'Sucedió un domingo', una novela que sigue a una estrella del pop indomable y polémica y el chico de oro del fútbol americano. Ella realmente es una chica rota que lo observa como si fuera su único refugio, pero enamorarse es cruzar una línea muy salvaje para ellos. Una está lidiando con una fama "maldita" y él está en plena preparación física para ser la próxima estrella de la Super Bowl.

6. 'Destinados al abismo' Andrea G. Quiroga Matchstories 320 páginas 18,90 euros Publicación el 11 de marzo

Vendida como un 'romantasy' adictivo, oscuro y lleno de tensión, donde amar al enemigo podría ser la condena más tentadora. La novela de Andrea G. Quiroga traslada al lector a un mundo donde los seres poderosos descendientes de ángeles están a la orden del día. Y su protagonista, Ylvara, es criada por la Resistencia humana para convertirse en un arma movida por la venganza. Pero cuando el trono de las sombras despierta y reclama a su heredero, su misión se enreda con un destino oscuro y un enemigo igual de peligroso como irresistible.

7. 'Peligro' (Serie Mindf*ck) S.T. Abby Contraluz 149 páginas 9,95 euros Publicación el 12 de marzo

La primera entrega de una de las series más exitosas de romance oscuro ('dark romance') y suspenso contemporáneo actualmente. Quizás porque su autora, que escribe bajo un pseudónimo, también es un misterio. En la primera entrega de la serie, 'Peligro', S.T. Abby presenta al lector a una mujer que lleva 10 años viviendo en la sombra tras darse por muerta y que se ha convertido en una vengadora metódica que elimina a los culpables uno por uno sin dejar rastro. Y nadie sospecharía de una chica que "murió" hace tiempo. El problema llega cuando se cruza con un hombre salva vidas y al que el mundo llama héroe, quien la está intentando cazar.

8. 'King Makers' Sophie Lark Montena 416 páginas 20,95 euros Publicación el 17 de marzo

La autora top ventas del USA Today Sophie Lark, conocida por su saga 'Herencia brutal', adentra al lector a una nueva serie ambientada en el mundo de la mafia y un colegio oscuro con muchas incógnitas por resolver. En Kingsmakers, lo que es la brutal universidad de la mafia, los herederos de las familias más temidas aprenden que el poder se impone con sangre y que sobrevivir es la única regla. Leo y Anna, unidos desde la infancia, entran juntos en un mundo donde el amor se convierte en arma y la confianza en debilidad, pero su vínculo se pone a prueba cuando Dean Yenin, heredero de la Bratva y consumido por la venganza, decide destruir a Leo arrebatándole lo que más ama, empezando por Anna. Entre lealtades peligrosas y sentimientos prohibidos, Leo deberá luchar por recuperar a su alma gemela antes de perderla para siempre.

9. 'La torre avalón' C.N. Crawford y Alex Rivers TBR 608 páginas 19,95 euros Publicación el 24 de marzo

Y hablando de reclutamientos y universidades, en 'La torre avalón', las vacaciones tranquilas de una joven terminan con un giro imprevisible cuando la protagonista es reclutada a la fuerza para una academia de espías de élite, donde la misión es infiltrarse y vigilar a las criaturas fantásticas fey. Entre entrenamientos mortales y reglas claras como no enamorarse o no morir, tendrá que aprender a sobrevivir en un mundo que no entiende mientras lidia con el culpable de su secuestro. Y todo por un poder mágico extraño que late en su sangre y que podría convertirla en la clave de una guerra.

10. 'El sacrificio de la Corona' Esperanza Luque RBA Lit 384 páginas 21,90 euros Publicación el 25 de marzo

Para la guinda del pastel fantástico, en Esperanza Luque presenta una historia en la que humanos y vampiros conviven bajo una "armonía" cruel en la que muchos se venden en sangrerías para sobrevivir, como es el caso de la protagonista. Pero ella no es una víctima más, sino que está allí esperando su oportunidad para vengar a su padre y a su primer amor, arrebatados también por los vampiros. Su momento llega con el Sacrificio de la Corona, una competición mortal para entrar en la corte de la reina Lilith II, donde planea infiltrarse y golpear desde dentro. Entre pruebas letales y conspiraciones, Savannah intentará unirse a la Alianza de la Sangre Roja y prender fuego al reinado de la temida Reina Colmillos hasta reducirlo a cenizas.