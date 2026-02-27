Los nominados al Goya a mejor dirección reivindican una nueva mirada en el cine español un día antes de los premios

Un día antes de la gran gala de los Premios Goya, los cineastas nominados a mejor dirección, uno de los galardones más importantes de la noche, se han reunido en el Museu d'Història de Barcelona. Alauda Ruiz de Azúa, con 'Los Domingos'; Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 'Maspalomas'; Carla Simón, con 'Romería', y Oliver Laxe, con 'Sirat', aunque con la ausencia de Albert Serra, candidato con 'Tardes de soledad', por encontrarse "en pleno proceso de montaje en la cueva", se han encontrado en un espacio de diálogo en torno a sus proyectos y las distintas formas de entender la dirección cinematográfica.

Con ellos coge fuerza toda una nueva generación de cineastas que está aportando otros puntos de vista e historias al mundo audiovisual. "Nosotros venimos de otras conversaciones y referentes. Quiero pensar que no es casualidad que, a nivel de edad, venimos de otro sitio y lógicamente hacemos otras películas con otra mirada", ha reflexionado Ruiz de Azúa este viernes. Por su parte, Simón ha querido destacar que el cine español se encuentra en "un momento muy dulce" con muchas "voces distintas". "Es bonito para descubrir y avanzar en la historia del cine", ha valorado. Un buen momento que, según Laxe, nominado a dos premios Oscar por 'Sirat', la Academia del Cine está impulsando cada vez más ya que ahora "deja espacio para películas que no son académicas".

Oliver Laxe en el Museu d'Història de Barcelona / MANU MITRU / EPC

El germen de las películas

Los directores, pocas horas antes de su gran noche, han querido viajar hasta el nacimiento de sus películas nominadas al Goya. Ruiz de Azúa ha explicado que el germen de 'Los domingos' empezó a gestarse en su juventud, cuando alguien de su misma edad decidió entrar en una orden de clausura: "Siempre me pareció algo muy enigmático". Cuando decidió tratar este tema en su película empezó a investigar y documentar esa situación en la época actual. "En esos testimonios me llamó la atención que hablaban mucho del amor. No era una decisión, sino que era algo que sentían que las llamaba. Me abrió la puerta no tanto al qué, sino al cómo", ha expuesto.

Simón, por su parte, ha comentado que 'Romería' nació de la "frustración" de no poder llegar a conocer nunca "la historia de amor" de sus padres. A partir de ahí, quiso reflexionar sobre "cómo funciona la memoria y lo poco fiable que es", además del "poder del cine para poder inventar una posible memoria o relato". Goenaga y Arregi han explicado con 'Maspalomas' surgió a partir de un impulso, pero, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que iba más allá. "A la larga ves que estabas buscando hablar de esos pequeños miedos o inseguridades que te han condiconado a lo largo de tu vida", ha relatado Goenaga. "En el caso de 'Sirat' -ha detallado Laxe-, era invitar al espectador a morir, a una catarsis, a través del cine, que es un espacio para ello".

Jose Maria Goenaga y Carla Simón en el Museu d'Història de Barcelona / MANU MITRU / EPC

Los retos y miedos

Las cuatro películas presentan temáticas arriesgadas y, a veces, por sus propias sensaciones, complicadas de entender o de digerir. "Hubo algún momento de pensar que era un poco marciano contar la historia en 2025 de una chica que se quiere meter a monja. Teníamos la impresión de que eso no interesaba", ha explicado la directora de 'Los domingos'. "'Sirat' -ha reconocido Laxe- era una película que estaba más cerca del fracaso que de estar nominada a dos Oscar", pero el director decidió cruzar el abismo. "El miedo no te puede censurar o hacer tomar decisiones más conservadoras", ha expresado. Sin embargo, ese temor se convirtió en algo más personal para Goenaga: "Sentí miedo en muchos momentos a sentirme juzgado, porque sentía que se estaba hablando de mí, y a ser rechazado de alguna manera".