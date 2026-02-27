Los Mossos despliegan un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de los invitados a los Goya

Pese a que la ceremonia de los Goya está prevista para este sábado 28 de febrero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), los actos previos a la entrega de premios ya han comenzado y con ellos el dispositivo de seguridad diseñado por los Mossos d'Esquadra específico para esta fiesta del cine. Decenas de agentes de la policía catalana se han movilizado para garantizar que todo se desarrolle sin incidentes y que los asistentes a la gala, tanto autoridades como celebridades, puedan participar con tranquilidad en los eventos previstos.

La Región Policial Metropolitana de Barcelona ha establecido este dispositivo que se desarrollará el sábado en el CCIB, desde horas antes del inicio de la gala hasta su finalización, pero que también se ha extendido a los hoteles que alojan a las autoridades así como al resto de los invitados. Los agentes también están presentes en sus desplazamientos por la ciudad, para evitar riesgos, además de acompañarlos en los actos paralelos a los Goya que se desarrollan toda la semana. Se han realizado varias reuniones operativas en las que los responsables del dispositivo han establecido las funciones de cada unidad que participa en la protección del evento.

El intendente Óscar Fernández Barbeito, jefe de la División Regional de Dispositivos de Barcelona de Mossos, ha señalado que los agentes darán seguridad "tanto al lugar de celebración de la gala como a otros puntos de interés antes, durante y después" del evento. Para el mando de Mossos el "objetivo" principal de esta gala es que "se lleve a cabo sin incidencias remarcables".

Los agentes harán vigilancia perimetral del exterior del centro en el que se celebrará la gala y controlarán que se desarrolle sin incidentes tanto posibles protestas que se puedan convocar contra el evento como a los curiosos que se acerquen a ver el desfile de celebridades por la alfombra roja. Junto con las tareas preventivas los agentes establecen acciones encaminadas a permitir el acceso y salidas de autoridades, así como evitar posibles delitos, ya que hay quien aprovecha las concentraciones de multitudes para cometer hurtos o robos al descuido.

Control en el metro

El dispositivo está formado por agentes de paisano y uniformados, como unidades de Seguridad Ciudadana, orden público, como la Brigada Móvil o las Áreas Regionales de Recursos Operativos, y el grupo regional de Motos. También hay un trabajo preventivo antes de la gala de las unidades de subsuelo, grupo especial de intervención, canina, drones o los Tedax, como se hace habitualmente en actos multitudinarios a los que acuden autoridades. La intención es neutralizar cualquier amenaza previa.

También efectivos del área regional de transporte urbano (ARTU) establecerán controles dentro del metro en las paradas más cercanas al Fòrum, lugar en el que se ubica el CCIB, para neutralizar cualquier amenaza. Todo el operativo estará coordinado desde un centro de mando.

Además, el dispositivo se completa con la participación de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que se dedicarán a hacer controles de tráfico en la zona próxima al evento para evitar retenciones. Los Mossos también estarán en "permanente contacto" para coordinarse con efectivos de la seguridad privada que son los encargados de la protección dentro del evento para que se desarrolle como la fiesta del cine español.