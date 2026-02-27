El D’A presenta sus nuevos talentos en una sección premiada con 15.000 euros

La sección Talents del Festival D’A de Barcelona, centrada en los nuevos directores, o talentos emergentes, o cineastas de interés que no han realizado más de uno o dos largometrajes, contará en la próxima e inminente edición del certamen con producciones procedentes de 10 países: España, Francia, Argelia, Alemania, Polonia, Bélgica, Eslovenia, Grecia, México y Perú.

El premio de esta sección del D’A consiste en 15.000 euros para el filme ganador. En total se verán 11 largometrajes, ocho de ellos con la condición de óperas primas. Como otros certámenes internacionales, el dedicado al cine de autor celebrado en Barcelona tiene una apuesta clara y manifiesta desde casi sus orígenes por aquellos valores que necesitan de un espacio y de un empuje como el que proporcional el festival. Cineastas del futuro, cierto, pero también autores del presente en un escenario en permanente evolución como es el cinematográfico.

Uno de los títulos destacados de este año es ‘Érem una gran familia’, que supone el debut tras la cámara de Cristina Rosselló, montadora de filmes y series como ‘Muchachada nui’, el programa de humor absurdo y paródico creado por Joaquín Reyes y Carlos Areces hace más de una década. La película se basa en material de archivo doméstico rodado por una familia catalana durante la segunda mitad del pasado siglo. Pep Garrido, codirector con Xesc Cabot del documental ‘Bustamante Perkins’, sobre el músico valenciano Juli Bustamante, y de la extraña docu-ficción ‘Sin techo’, presentará su primer trabajo en solitario, la fábula fantástica ‘Tanit’.

Temas como el género y el deseo, la migración, los secuestros, el neocolonialismo contemporáneo la cotidianidad de la juventud desarraigada y la identidad estarán presentes respectivamente en otros filmes seleccionados como ‘Fantasy’ de la eslovena Kukla, ‘L’enfant bélier’ de la belga Marta Bergman, ‘Affection affection’ de los franceses Maxime Matray y Alexia Walter, ‘Estados generales’ del peruano Mauricio Freyre, ‘Life in a beat’ de la directora griega Amerissa Basta y ‘Nuestro cuerpo es una estrella que se expande’, de los mexicanos Semillites y Tania Hernández Velasco.

El jurado de la sección Talents estará formado por el guionista Eduard Sola, el novelista Pol Guasch y la periodista Pepa Blanes.