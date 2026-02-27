El festival de Cap Roig ofrece un verano con conciertos de Bryan Adams, Rick Asley, Amaia o Valeria Castro

El festival de Cap Roig ha presentado este viernes nuevo cartel, el que luce su edición 26, con 23 espectáculos a lo largo del verano en esos fastuosos jardines de la Costa Brava: pistoletazo de salida el próximo 3 de julio, inauguración a cargo de Bryan Adams y su gira 'Bare Bones', y cierre el 18 de julio con 'El último vals' del rockero Miguel Ríos. "Un festival único porque va más allá de la música, es una experiencia que se tiene que vivir, un lugar fantástico", defendía esta mañana María Luisa Martínez Gistau, 'dircom' de Caixabank, entidad que organiza junto a la promotora Clipper's la cita, dirigida por Juli Guiu. Más allá de Bryan Adams, el arranque de Cap Roig lo protagonizará Víctor Manuel (10 de julio) con las memorias sentimentales y políticas de su último trabajo, 'Solo a solas conmigo', y Anastascia (11) con sus grandes éxitos pop. "Es el año que más mujeres tenemos en el festival: 9 de 23 conciertos", sostuvo el director de la cita veraniega.

La programación de Cap Roig, que el año pasado cosechó, según explicó Juli Guiu, "una edición excelente con 12 'sold outs' y 51.000 entradas vendidas", recupera nombres ligados al festival, como la "madrina" Rosario (11 de agosto), así como algunos artistas internacionales que repiten de la talla de Diana Krall (25 de julio) o Mika (8 de agosto). También apunta hacia otras direcciones con cantantes en momento dulce como Amaia (17 de julio), que desplegará el disco de ensueño que es 'Si abro los ojos no es real', la revelación Valeria Castro, o 31 FAM (14 de agosto), uno de los grupos referentes de la escena urbana en catalán.

Otros de los nombres destacados son el de Rick Astley (18 de julio), que oficiará en Cap Roig su "fiesta de los 80" con clásicos como 'Never gonna give you up', y el de Juan Diego Flórez (4 agosto), con un repertorio que irá de arias de ópera hasta "grandes éxitos latinoamericanos". Completan el arreón final del cartel un pelotón de artistas estatales (tan solo romperá esa tónica el violonchelista croata HAUSER el 16 de agosto) compuesto por Café Quijano (24 de julio), Miki Núkez (1 de agosto), Taburete (2), Antonio Orozco (3), Lax'n'Busto (6), Pablo López (7), Malú (13), Luz Casal (15) y Ana Torroja (17). Y como propuesta familiar el Cap Roig Mini ofrecerá en agosto el musical 'El fil Invisible' (10).

Noticias relacionadas

El precio medio de las entradas, que se ponen a la venta (alrededor de 49.000 tickets) el próximo lunes 2 de marzo, es de 70 euros.