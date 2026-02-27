Cambio de guardia en los museos de Barcelona: de la 'espantá' de Borja-Villel a los inesperados relevos en el MACBA y la Miró

Algo se mueve en los despachos de las principales instituciones culturales barcelonesas y catalanas. En pocos días, casi como en una coreografía involuntariamente sincronizada, se han anunciado relevos más o menos esperados, marchas sorpresivas y concursos modificados sobre la marcha para poder cubrir plazas con sueldos de seis cifras. Un cambio de guardia casi sin precedentes en museos, teatros y equipamientos culturales al que se suma el muy simbólico relevo al frente del Sónar, el festival marca Barcelona por excelencia, tras más de tres décadas en manos de Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero.

El año empezó con la silenciosa salida, nada que ver con su llegada, de Manuel Borja-Villel del tablero cultural barcelonés. Fichado en 2023 por la Generalitat como asesor especial de difícil encaje, el exdirector del MACBA y el Reina Sofía impulsó un programa para repensar el papel de los museos en el siglo XXI cuyo plato estrella, la exposición 'Fabular paisatges', reunió a poco más de 20.000 personas. Sin comunicación pública ni valoración alguna para exponer los resultados, Borja-Villel finalizó su contrato en diciembre, dos meses antes de lo previsto, y su figura difícilmente tendrá continuidad en la órbita museística catalana.

Un caso sin duda excepcional que, sin embargo, ajusta el tono de un año marcado por movimientos mayores en grandes tótems como el MACBA, la Fundació Miró, el TNC o el Museo Picasso de Barcelona. En la mayoría de casos, el relevo viene dado por el agotamiento del mandato y la convocatoria de nuevas plazas, pero la polémica también se ha colado en la fotografía en un par de ocasiones. La más llamativa, sin duda, es la del Museu del Disseny, cuyo puesto de mando estaba vacante desde abril de 2025, cuando el entonces director José Luis de Vicente dimitió por críticas a su proyecto y lo que se entendió desde el sector como un intento por “desmantelar” la exposición permanente del centro.

Lluís Nacenta, nuevo director del Museu del Disseny / EPC

De Vicente, elegido por concurso en 2023, anunció su marcha para emprender "nuevos retos profesionales" y el ICUB abrió una nueva licitación para cubrir la plaza contra la que se revolvieron asociaciones de artistas y de profesionales de la museología. Las bases, denunciaron entonces, dejaban demasiado margen para la arbitrariedad. Con todo, el proceso continuó sin sobresaltos y esta misma semana se ha anunciado el nombramiento del gestor cultural y exdirector de Hangar Lluís Nacenta como nuevo director del equipamiento municipal.

De Barcelona a Abu Dhabi

Sobresaltados andan estos días también en el MACBA por la marcha de Elvira Dyangani Ose, directora del museo desde 2021 que dejará su cargo en abril, meses antes de que finalice su mandato. La historiadora del arte, primera directora mujer del centro barcelonés, ya manifestó su intención de no renovar en el cargo ni optar a un segundo mandato, pero su fichaje como directora artística de la segunda Bienal de Abu Dhabi ha precipitado su salida. En un primer momento, y a través de las redes sociales, Dyangani Ose manifestó su intención de compatibilizar ambos cargos hasta verano, pero la Comisión Delegada del Consorcio Macba concluyó a principios de semana que la dirección del museo requiere dedicación exclusiva y pactó con la cordobesa una salida "ordenada" en abril, cuando se clausure la exposición 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica', epicentro de las celebraciones del 30 aniversario del museo.

Otro aniversario, los 50 años de la Fundació Miró, también se ha visto sorprendido por el inesperado anuncio de la salida de Marko Daniel, director del equipamiento desde 2018 y que el pasado mes de enero firmó la renovación de su tercer mandato. Fuentes cercanas a la institución refieren cierta tensión y pugna competencial entre la dirección de Daniel y la gerencia del centro tras la llegada de Marga Sala en 2024. En su comunicado, la Fundació Miró se limitó a celebrar el impulso que el alemán le ha dado a la institución (“ha profundizado en su modelo de gestión, ha ampliado su presencia internacional y ha reforzado su vínculo con los públicos de Cataluña y del mundo”, resumió) y anunció un proceso de selección de la nueva dirección para las próximas semanas.

Carme Portaceli, directora saliente del TNC / EPC

De existir algo parecido a un Infojobs de alta dirección de equipamientos culturales, seguro que ahora mismo estaría echando humo, ya que a las bajas más o menos inminentes hay que sumar las de Valentí Roma, que en mayo dejará la dirección de la Virreina tras ocho al frente del centro de imagen de Barcelona; y Carme Portaceli, directora saliente del Teatre Nacional de Catalunya que, tras cuatro años en el cargo, no prevé volver a presentarse.

El caso del TNC es especialmente llamativo ya que, tras publicarse en enero la convocatoria pública para la elección de una nueva dirección artística, esta misma semana se ha ampliado el plazo para presentar candidaturas y, más importante aún, se han modificado las bases para que los candidatos acrediten "una titulación superior y/o formación académica equivalente relacionada con las artes escénicas y/o experiencia artística". En el redactado original, los requisitos a cumplir eran la formación y la experiencia, y pese a que la rectificación se justifica por "haberse detectado un error en la redacción", tan apresurado cambio ha despertado no pocas suspicacias en el sector.

Refuerzos de invierno

Más plácido ha sido el relevo en el Museo Picasso de Barcelona: sale Emmanuel Guigon, director durante la última década del museo más visitado de la ciudad, y entra Rosario Peiró Carrasco, hasta la fecha responsable del Área de Colecciones del Reina Sofía. La valenciana, que asumirá el cargo en mayo, asume el reto de "consolidar Barcelona como un centro internacional de estudios picassianos, reforzando el liderazgo del museo en el ámbito de la investigación". Guigon, por su parte, deja el museo tras reforzar su proyección internacional, aumentar el público local y consolidar un programa expositivo de alto nivel.

Otro centro municipal, el Museu Etnològic i de Cultures del Món, también ha estrenado el año con nueva dirección: Isabel Graupera Gargallo, licenciada en Historia del Arte y en Antropología Social y Cultural y profesora de artes plásticas y diseño, asume un cargo que estaba vacante desde que el anterior director, Carles Vicente, se jubiló.