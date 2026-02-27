Barcelona, lista para la gala de los Goya: "Hay que verlos, Rigoberta tiene mucha labia y Tosar mucho carisma"

Los Goya llegan mañana, sábado 28 de febrero, a Barcelona y las diferentes estatuillas de los premios repartidas a lo largo de la ciudad reciben visitas de los aficionados de la gala y de los curiosos que pasean por la zona. En el parque de Glòries, además de una de las estatuas, hay una exposición que rinde homenaje a casi 60 profesionales catalanes, como actores o directores, que han destacado en anteriores ediciones.

“Nos hemos bajado antes del metro para ver la exposición”, detallan las hermanas Mercè y Roser, que aseguran que siempre ven los Goya. Como ellas, hay familias que han convertido el visionado de los premios en un ritual: “Cada año vemos la gala en casa, estamos todos preparados para verla”, comenta Andrea, fiel seguidora de los galardones. Pero en la otra cara de la moneda también hay aquellos que se interesan en esta cita anual, pero no la siguen en directo. Es el caso de Esteban, que asegura que la gala es “demasiado tarde”; o de Cristina, que la ve a posteriori “a través de clips en las redes”.

Antes de la gala, hay quienes prefieren ver todos los filmes previamente para poder ver la gala con conocimiento y hay quienes hacen el visionado después de los premios. “Si no hemos visto la película ganadora, la vemos después de los premios, pero no acostumbramos a repetir”, argumenta Patricia, gran seguidora de los Goya. Por otro lado, personas como Cristina consideran que es un “factor importante” que la película haya salido ganadora para acudir al cine, aunque sea solo para valorar si el filme es realmente bueno o no.

Las vecinas de Barcelona Andrea Machado y Maria José Rosas. / EPC

Las favoritas, a debate

El debate de quién debe ganar, por lo tanto, también se encuentra a pie de calle. “El nivel es alto y está muy igualado”, afirma María José. Sin embargo, muchos tienen a sus favoritos claros: “‘Sirat’ debe ganar de cabeza”, afirma Pilar. Pero este filme, a pesar de ser uno de los favoritos de este año, causa una gran polarización entre los espectadores: “‘Sirat’ es odiarla o amarla. Yo la odié”, explica Andrea mientras ríe.

Además, entre los espectadores destaca mucho ‘Sorda’, una película que ha llegado a la parte más emocional de muchas personas: “Me parece importante que se hagan este tipo de películas”, asegura Mercè, que padece problemas de oído.

Unos presentadores originales

Más allá de las películas y los nominados, uno de los grandes temas de conversación que rodean a esta edición son los presentadores. Este año, la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar serán los encargados de conducir la gala. Un poco como con ‘Sirat’, las opiniones se polarizan. “Me encantan los dos, Rigoberta tiene mucha labia y Luis mucho carisma”, opina Andrea. Aún así, hay quien no está convencido, como Patricia que comenta que individualmente le “gustan mucho”, pero una vez juntos no les ve “mucho ‘feeling’”.

A pesar de la diferencia de opiniones, la mayoría de los asistentes de la exposición y los amantes del cine esperan con ganas a ver los resultados de la gala de mañana, ya sea en directo o en diferido: “Hay que verlo, que este año cumplen 40 años y es en Barcelona”, concluye Roser mientras pasea entre las fotografías de la exposición.