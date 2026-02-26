Trump llama a Robert De Niro "enfermo y demente" tras críticas del actor

El presidente Donald Trump calificó el miércoles al legendario actor Robert De Niro de "enfermo y demente" después de que este instara a los estadounidenses a "resistir" a su administración.

La estrella de 'Taxi Driver' y 'El padrino' es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes del año pasado para tachar al presidente de "filisteo".

"El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!", escribió el mandatario en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

Legisladoras "lunáticas"

El presidente estadounidense también atacó en su mensaje a las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó "lunáticas".

Sus comentarios se produjeron después de que De Niro criticara al presidente en un pódcast emitido el lunes, en el que dijo: "Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad".

"La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo", dijo el actor de 82 años en el programa 'The Best People with Nicolle Wallace'.

"La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera", zanjó.