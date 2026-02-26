Música
Rosario Flores y Ara Malikian se incorporan al cartel del 9º Festival Terramar de Sitges
Rosario Flores ofrecerá su concierto 'Universo de ley' en el Festival Terramar el 10 de agosto, celebrando su destacada trayectoria en el mundo del pop y la rumba
El Festival Terramar CaixaBank, que tendrá lugar del 31 de julio al 12 de agosto en Sitges (Barcelona), ha anunciado este jueves que incorpora a Rosario Flores y a Ara Malikian al cartel de su novena edición.
El violinista libanés Ara Malikian, una de las figuras instrumentales más reconocidas del circuito internacional, actuará en Sitges el 6 de agosto con un directo concebido como un viaje musical y emocional donde su virtuosismo clásico convive con géneros como el rock, la música popular y sonoridades de todo el mundo.
Por su parte, la artista madrileña Rosario Flores visitará el festival el 10 de agosto para ofrecer un concierto en el marco de su nueva gira 'Universo de ley', que celebra una trayectoria imprescindible en el pop y la rumba.
Según ha explicado en un comunicado el codirector del festival, Joan Ramon Rodríguez, la presencia de estos dos nombres "refuerza la excelencia artística con propuestas que buscan diversidad de públicos en un entorno privilegiado como los Jardines de Terramar".
Rosario Flores y Ara Malikian se suman a un cartel compuesto hasta ahora por Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Els Amics de les Arts, Ginestà, This Is Michael, Sopa de Cabra y God Save The Queen.
La organización del ciclo anunciará próximamente a los artistas que cerrarán las dos últimas fechas de este noveno Festival Terramar.
