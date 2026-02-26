Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rajada en antena

TVyMAS Jueves 26

TVyMAS Jueves 26

TVyMAS Jueves 26 / EPC

Sergi Mas

Sergi Mas

Por qué confiar en El Periódico

En cada canal de televisión y en cada emisora de radio se producen cada día diferentes equivocaciones. Una parte son de carácter técnico, porque hay veces que fallan los ordenadores. Y otras son de carácter humano, que a menudo suelen gestionar los propios ordenadores. 

Ignoro el porqué, pero los errores que se producen en canales de streaming disponen de un nivel de tolerancia más alto: Está más o menos permitido, “porque se trata de un canal de YouTube. Es normal que entre entrevistador y entrevistado puedan hacer en directo pruebas durante un minuto por el hecho de que uno tenga el canal silenciado y no pasa nada”. Bueno, no entiendo mucho esta tolerancia de una plataforma de la que hay quien defiende que viene a sustituir a la televisión. En fin. 

En este sentido, el cacao 'maravillao' que vimos el pasado lunes en el plató de 'Mañaneros' y que tiene toda la pinta de aparecer en sucesivas ediciones del famoso 'APM' de TV3, ocurrió así.

En plena tertulia de actualidad y mientras hablaba un tertuliano, irrumpió Javier Ruiz, el presentador, visiblemente enojado y mirando a cámara dijo textualmente:

"Tenemos todos los días a esta hora una puntualidad exquisita en el error". E insiste y repite el mensaje: "Todos los días, a esta hora tenemos una puntualidad en la que cada conexión que tenemos, a esta hora, falla. Hoy, otra vez". Y añade, ya notoriamente cabreado: "Es exquisita de verdad la puntualidad en el fallo. Tenemos a Rosa Villacastín y no conseguimos contactar con ella. ¡¡Otra vez!!. ¡¡A la misma hora, otra vez!! Así que hoy, seguimos y avanzamos".

Como ahora dice la gente joven: “Walaaaaaa”. Un zasca interno en toda regla, y una bofetada pública que Javier Ruiz decidió visibilizar a toda la audiencia. Uno de los sindicatos mayoritarios de la corporación es CCOO, para quien no ha pasado desapercibida esta bronca pública y ha censurado la actitud del presentador valenciano con gran molestia: “Es inaceptable señalar a compañeros en directo, con un todo desconsiderado hacia su equipo y cuando ellos no pueden explicar lo sucedido”. Cierto. Es así. Y punto.

Un servidor entiende que posiblemente Ruiz omitió la mitad de lo que pensaba. Sin embargo, su programa se emite en un canal público y le conviene tragar saliva y contar hasta diez, antes de seguir rajando en antena, y menos en un programa de una productora externa.

