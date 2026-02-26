El musical 'Ànima' se reestrena en el Tívoli tras su éxito en el TNC

El musical 'Ànima' vuelve a escena. Tras pasar por el TNC la pasada temporada, la obra da el salto al teatro Tívoli este viernes para seguir su recorrido triunfal después de agotar todas las entradas en el teatro público y ganar siete premios Butaca en su última edición. La producción, protagonizada por Paula Malia y Diana Roig, sigue a una mujer que sueña con triunfar en el mundo de la animación en el Hollywood de los años 30 del siglo pasado, un mundo de hombres donde a ellas no se les permitía dibujar en los grandes estudios.

La obra, con autoría de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Marc Gómez y música de Adrià Barbosa y Abel Garrigam, se presenta esta vez con una nueva versión más corta, la revisión de algunas coreografías, cambios en el vestuario e iluminación, y escenografía adaptada al nuevo escenario barcelonés. "Hemos tenido un año y pico para revisar todo lo que queríamos cambiar o se nos había quedado pendiente. Hay canciones nuevas, siete incorporaciones en el elenco, cortes y algunas escenas renovadas", ha explicado Gara Roda, la directora del musical, este jueves en la presentación del musical. "En realidad, ha acabado siendo un reestreno del espectáculo porque los cambios son notables. Dura dos horas y media, contando el entreacto, y la puesta en escena se mantiene con un toque diferente para encajar en el Tívoli", ha comentado, por su parte, Burés.

Además de Malia y Roig, completan el reparto Aina Sánchez, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt, Bernat Cot, Bernat Mestre, Pol Roselló, Joana Roselló, Clara Solé, Annabel Totusaus, y las incorporaciones de Mireia Portas, Marc Pujol, Anna Ferran, Lluís Marqués, Albert Mora, Jan Sánchez y Clàudia Bravo. En esta ocasión, cuatro productoras se han unido para sacar adelante el proyecto: la recién creada -y con proyección de futuro- Compañía Vero Vero, formada por Oriol Burés, Sílvia Fiestas y Víctor G.Casademunt; Marianna en Viu, nueva productora de Balañà en viu, y las ya existentes Bitó y El Terrat. Asimismo, producción de 'Ànima' moviliza a más de un centenar de profesionales entre escenario, foso y áreas de gestión. En cada función trabajan cerca de 50 profesionales, con un reparto de 18 intérpretes y una orquesta de 10 músicos.

Vida más allá del TNC

Después de estrenar la temporada en el teatro público, el musical llega al escenario privado. "Estrenar 'Ànima' en el TNC fue un sueño, una cosa que no pensábamos que pasaría nunca, y de golpe nos encontrábamos allí, en aquella sala grande, haciendo el montaje y abriendo la temporada. Fue algo muy fuerte", ha expresado Burés. Gracias a la gran acogida del público y tras ver el éxito de la obra, los creadores pensaron que sería interesante "darle más vida" fuera del TNC. Es por eso que crearon la Compañía Vero Vero: "La voluntad es que esto vaya muy bien, podamos seguir creando y soñando en crear musicales de gran formato en catalán", ha añadido el creador.

Otra de las novedades de este reestreno en el Tívoli serán unas vitrinas en forma de exposición que se encontrarán en la entrada del teatro. A través de ellas se explicará la historia de 'Ànima', se homenajeará a las mujeres creadoras, se aportará contexto histórico y se reivindicarán las compañías de teatro musical en catalán. "Antes de que llegasen todas estas grandes franquicias, que se han instalado más en Madrid, pero que nos llegan constantemente, nosotros ya éramos creadores de teatro musical en catalán. Se ha hecho muy bien y creemos firmemente que se tiene que seguir luchando y trabajando por esto", ha manifestado Burés.

Musical premiado

'Ànima', que partía con 10 nominaciones, arrasó en la categoría de musical de los premios Butaca con siete premios. La obra recibió el premio de Mejor musical y Mejor actor para Oriol Burés que también se llevó el de Mejor vestuario. También el Butaca 'Fundació SGAE' a Mejor composición musical distinguió la partitura de Adrià Barbosa y Abel Garriga. Y venció en otras categorías como iluminación para Sylvia Kuchinow; caracterización para Natalia Albert y sonido para Carla Casanovas y Roc Mateu. También recibió cuatro premios de la Crítica, nueve premios Teatremusical.cat y dos premios Teatro Musical.

Para este regreso, el musical cuenta con una ayuda reintegrable del ICEC creada para potenciar los grandes musicales en catalán para esta producción, cuyo presupuesto total calculan en cerca de dos millones de euros y con la que aspiran a girar por Catalunya y España.