La Ludwig Band: “En nuestros conciertos estamos reuniendo familias que hace tiempo que no se hablaban”

La Ludwig Band es de los grupos que aparecen en las entrevistas al completo, los seis integrantes, fieles a la idea del clan juvenil que va a una. El diálogo se cruza, y las ocurrencias de uno y de otro, y todo ello viene a ligar con la idea de conversación social que transmiten en su nuevo álbum, ‘Pel barri es comenta’, con Barcelona como trasfondo. Un disco que sale este viernes y “que hace referencia al cotilleo, donde todas las canciones van de ‘¡no sabes de lo que me he enterado!’”, explica el cantante y autor de las canciones, Quim Carandell.

Es ya su cuarto álbum, y sus temas, “excepto los dos últimos”, tienen que ver con “la relación de pareja y la ruptura”, incluyendo soliloquios sobre un episodio de traición manifiesta como el de ‘Enganyar-te’, el nuevo sencillo. “Una crónica de la infidelidad, pero lo que me gusta es que ahí hay una tragedia que vive en engañador, lo cual es un punto de vista más o menos nuevo, creo”, sopesa Carandell, que es quien, al fin y al cabo, da respuesta a la mayoría de las preguntas. Es una canción muy melódica, sin exaltación rockera, aunque culmina con un desatado solo del saxofonista Lluc Valverde, que protagoniza el video. “Nos costó, porque la hicimos como si fuera un tema de Jeanette, y luego, Pau (Esteve, el teclista) la llevó hacia la balada a lo Luis Miguel”.

Baladas sin sufrir

Se trata de un disco en torno a “historias que pueden pasar ahora y aquí”, tratando de mantener a raya el drama. “Claro, ¡son canciones!”, exclama Carandell. “Está escrito todo en primera persona, pero no me ha pasado todo a mí, ni la misma tarde”, bromea. Contiene canciones rockeras como ‘El teu amor’ o ‘Creure’, pensadas para el directo. “Tenían que estar”, precisa. Pero el álbum se distingue por adentrarse en territorios más serenos. “Nuestro reto era conseguir hacer alguna canción que no fuese rock y que la pudiésemos defender en el concierto sin sufrir”, confiesa Carandell. “Nos ha costado hacer baladas y llevarlas al directo, porque siempre se nos ha asociado a pasarlo bien y una energía muy vital”.

Siempre tuvieron cierto “complejo” al respecto, añade Lluc Valverde. “Pensábamos que el público se aburriría con las baladas. En el anterior disco pensamos demasiado en el directo y es mala idea". Hay escenas de introspección en ‘Dos fills d’un destí’ (de donde procede el título del álbum) y en ‘Tal dia farà un any’. Esta última refleja una sublimación del ‘dylanismo’ de Carandell, ya que encadena sin complejos la sucesión de acordes de dos temas del trovador de Duluth, ‘Simple twist of fate’ y ‘True love tends to forget’. “Como es un disco para adolescentes que no saben quién es Bob Dylan..., da igual”, ironiza Carandell. “Solo se darán cuenta los críticos de la prensa. Pero no os sentís estafados, ¿verdad?”.

¿Público juvenil? Bueno, La Ludwig Band, con sus referentes rock clásicos, se ha caracterizado por chiflar a audiencias de mediana edad (y subiendo), ¿no es así? “En la entrevista anterior nos han dicho que éramos un grupo adulto y yo me he enfadado. He tirado un vaso al suelo”, hace saber Carandell. “Pero creo que en nuestros conciertos estamos reuniendo familias que hace tiempo que no se hablaban”. De todo hay en sus bolos, observan. “Últimamente, el público ha subido mucho y ves adolescentes y el típico pureta de Vic que tomaba whiskies con Loquillo”, constata el guitarrista Gabriel Bosch.

Fans de Mushkaa

Las dos últimas canciones del disco representan “un epílogo feliz, el lacito”, indica Carandell. ‘Xavier, el tècnic de so’ es, en efecto, una ofrenda a su sonidista, Xavier Miñarro, y “habla del amor de amistad, como una luz, distinto del amor de pareja, que se puede romper en cualquier momento”. Y en esa línea admirativa está ‘D’un concert de la Mushkaa’, en la que cuentan con las cuerdas de la Filarmónica de Ciudad del Cabo. “Un homenaje a Mushkaa, sí. Soy muy fan. Ella es hoy la gran personalidad de la música en catalán”, considera Carandell. Aunque Mushkaa inyecte palabras en castellano en sus textos, no la ve lejos de su registro literario. “Ambos representamos un catalán coloquial. A mí ya me gusta decir alguna palabra mal dicha, y jugar con el barbarismo como recurso retórico, dándole una connotación”.

Vienen días de agitación para La Ludwig Band: el 27 de marzo abrirán gira en La Mirona, de Salt (Strenes), al día siguiente estarán en la Telecogresca, en el Fòrum, y les esperan los festivales Embassa’t, Vida, Ítaca, Canet Rock y Cruïlla.