El Liceu estrena nuevas producciones de 'Der Ring des Nibelungen', con la tetralogía de Wagner situada en "un universo paralelo al nuestro, como el de Marvel"

El Gran Teatre del Liceu presentó este jueves el ciclo de nuevas producciones de 'Der Ring des Nibelungen', la tetralogía de Richard Wagner formada por 'Das Rheingold', 'Die Walküre', 'Siegfried' y 'Götterdämmerung'. El coliseo de la Rambla estrenará un título cada año a partir de la temporada 2026-2027 y hasta la temporada 2029-2030, siempre entre enero y febrero. La propuesta es una coproducción del Liceu y la Bayerische Staatsoper de Múnich y cuenta con la dirección escénica de Tobias Kratzer y la dirección musical de Jonathan Nott, que asumirá el cargo de director musical del Liceu en la temporada 2026-2027.

Víctor Garcia de Gomar, director artístico del teatro barcelonés, señaló que "es un nuevo 'Ring' pensado para marcar a una generación". "El esfuerzo económico es tan épico como el propio 'Ring'", añadió.

Sin brújula moral

Kratzer considera que el núcleo de 'Der Ring des Nibelungen' es la pregunta: "¿Qué ocurre cuando una sociedad rompe sus pactos morales, cuando pierde la brújula moral?". "A esta cuestión enfrenta Wagner a cada época -prosiguió-, y creo que en la nuestra tiene más fuerza que nunca".

En 'Das Rheinghold', el director de escena pone el acento en un aspecto de la obra que ha sido relegado a un segundo plano en los últimos tiempos: la religión. "La frase de Nietzsche 'Dios ha muerto' es central en todo el 'Ring'", expuso. La primera parte de la tetralogía wagneriana según Kratzer es la única que ya se ha estrenado, en la Bayerische Staatsoper muniquesa, en octubre de 2024.

Contemporaneidad y realismo mágico

A caballo entre el mito y la realidad contemporánea, el escenógrafo sitúa el ciclo en "un universo paralelo al nuestro". "Podría ser como el universo Marvel, que es el nuestro pero a la vez tiene una magia autónoma -desarrolló-. Es un universo contemporáneo donde tiene cabida el realismo mágico". Su planteamiento es directo: "En primer lugar, hay que entretener al espectador. A partir de ahí, seguro que se desencadenan emociones y preguntas profundas".

Un 'Titanic' que flote

Nott, el director musical, sintetizó la grandeza de 'Der Ring des Nibelungen'. "El espectador no necesita saber nada sobre la obra -dijo-. Esa es su principal maravilla. Solo tiene que experimentarla". El conjunto son 15 horas de música que Wagner escribió a lo largo de 26 años. "No era la misma persona el Wagner que empezó el 'Ring' que el que lo terminó -indicó Nott-. Cuando empezó la tetralogía era un socialista total y cuando la acabó ya no quería tantos cambios, sino que quería ser eterno".

Nott no renuncia a la densidad del sonido de Wagner, pero tampoco quiere que sea "abrumadora". "La idea es crear el 'Titanic', y que flote", puso como imagen.

El reparto

La producción de 'Das Rheingold' tiene escenografia y vestuario de Rainer Sellmaier, iluminación de Michael Bauer y vídeo de Manuel Braun, Jonas Dahl y Janic Bebi. Asimismo cuenta con la dramaturgia de Bettina Bartz y Olaf Roth. Musicalmente, intervienen el Cor del Gran Teatre del Liceu, dirigido por Pablo Assante, y la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, bajo la dirección de Nott.

El reparto está encabezado por el bajo-barítono Nicholas Brownlee (Wotan), el barítono Kartal Karagedik (Donner), el tenor Roger Padullés (Froh), el tenor Nicky Spence (Loge), el barítono Georg Nigl (Alberich), el tenor Mikeldi Atxalandabaso (Mime), el bajo Ante Jerkunica (Fasolt), el bajo Wilhelm Schwinghammer (Fafner), la mezzosoprano Tanja Ariane Baumgartner (Fricka), la soprano Anett Fritsch (Freia), la mezzosoprano Okka von der Damerau (Erda), la soprano Ximena Agurto (Woglinde), la mezzosoprano Jennifer Feinstein (Wellgunde) y la mezzosoprano Helena Ressurreição (Flosshilde).