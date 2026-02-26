Irene Pujadas y Silvana Vogt, premios Finestres de Narrativa

Un fabuloso viaje al interior del propio cuerpo y la mirada mágica de una niña a quien la realidad sugiere ataúdes flotantes y vacas apocalípticas. Los premios Finestres de narrativa en catalán y en castellano se han puesto fantásticos —o fantasiosos, según a quién pregunten— y han aupado a su galería de honor a Irene Pujadas (Sant Just Desvern, 1990), autora de 'La intrusa' (L’Altra), y Silvana Vogt (Morteros, Argentina, 1969), firmante de 'El fino arte de crear monstruos' (H&O).

Dos apuestas decididas por la ficción y la imaginación en tiempos de hiperrealismo literario y autoficción exhibicionista que se traducen en 25.000 euros para cada una de las autoras. Un pellizquito al lado del millón de euros del recién nacido Premio Aena Narrativa pero un auténtico acicate para cualquiera que quiera vivir de esto de escribir. Vogt, argentina afincada de Sant Just Desvern, avanzó que utilizaría el dinero para comprar "tiempo para escribir". Pujadas, autora del mejor libro en catalán de 2025 para EL PERIÓDICO, también comprará algo de tiempo y, además, una silla ergonómica para no acabar con la columna y las cervicales hechas un siete.

Los galardones, con los que la Fundació Finestres busca "premiar lo mejor de lo mejor y aquello que pasa desapercibido de manera injusta", se han dado a conocer este jueves en una gala literaria en la que también se han fallado el Premio Finestres de Cómic en catalán, que reconoce un proyecto de Sebas Martín alrededor de Ismael Smith y el grupo de 'els refinats', y una Mención a Talento novel para los debutantes Indo Casal y Niko Vives. Por primera vez, además, el palmarés incluye otros dos premios de cómic a obra publicada en 2025: uno a mejor obra del año, que ha recaído en 'Encías quemadas', de Natalia Velarde; y otro a mejor obra infantil y juvenil, que se ha llevado 'Superpatata contra la nanomalicia', de Artur Laperla. 25.000 euros, también aquí, para cada uno de los ganadores, y 15.000 euros para la mención novel.

Adicción a los cataclismos

De 'El fino arte de crear monstruos', la portavoz del jurado en castellano, Camila Enrich, destacó que el lector "difícilmente olvidará a la protagonista". "Fue una de las primeras que leyó el jurado y caímos todos rendidos", celebró. Silvana Vogt, por su parte, ha desvelado que escribió el libro para intentar comprender el momento exacto en que una cabeza más o menos normal se transforma en músculo creativo y, nunca mejor dicho, máquina de escribir. "La vida es el borrador de la literatura", dijo tras recordar que, resumiendo mucho, 'El fino arte de crear monstruos' es "la historia de una niña que intentó sobrevivir a todas las catástrofes que pasan en un pueblo de la Pampa húmeda adicto a los cataclismos".

Irene Pujadas aprovechó para reivindicar la importancia de la ficción y recordar que toda novela tiene "algo de acto de fé". "El proceso de escribir es algo amorfo e incompleto, estás sola como en un túnel tachando cosas", explicó. De ahí, claro, la alegría de salir al mundo y encontrarse con un premio como este. "Está escrita en estado de gracia. La leí en enero del año pasado y me dije: 'ya tengo libro ganador'", reconoció la portavoz del jurado de narrativa en catalán, Marina Espasa.

El ganador del Premio Finestres de Cómic en catalán, Sebas Martín, presentó su trabajo como un "triple salto mortal" en tanto que cómic en catalán en clave de thriller y de temática 'queer'. La obra, que verá la luz en 2027, viaja de 2025 a principios del siglo XX para conectar una serie de crímenes cometidos con premios literarios (como suena, sí) con la historia de Ismael Smith, Laura Albéniz, Marià Andreu y Néstor Martín-Fernández, conocidos en los círculos artísticos como 'Els refinats'. "Estamos viviendo un momento superefervescente en el cómic. La gente conecta con lo que hacemos, con cosas nuevas. Solo así se explica que alguien como yo, que viene del fanzine, de repente pueda estar aquí", valoró por su parte Natalia Valverde, Premio Finestres de Cómic a la Mejor Obra.