Series
'Industry' tendrá una quinta y última temporada en HBO
Según HBO, la cuarta temporada de "Industry" ha promediado 1,7 millones de espectadores por episodio en la plataforma estadounidense, aproximadamente un 30 % más que la tercera temporada
La serie "Industry", una de las más seguidas en la plataforma HBO, tendrá una quinta temporada que, además, será la última, mientras el final de la cuarta se emitirá el próximo 1 de marzo.
"Tenemos el privilegio de unirnos al pequeño y prestigioso grupo de dramas que han logrado llegar a las cinco temporadas en HBO", declararon Mickey Down y Konrad Kay, sus creadores, en un comunicado que reproduce Variety.
"Este marzo se cumple una década desde que empezamos a concebir el mundo de 'Industry', y existe gracias a la fe inquebrantable y la visión de nuestros socios y exsocios de HBO", recordaron sus creadores.
"Llevamos un tiempo pensando en la mejor manera de cerrar la serie con un final excepcional", continuó la pareja.
Y dijeron que "a diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo irnos de una fiesta", al tiempo que agradecieron "a nuestros fieles seguidores, especialmente a quienes nos han visto desde el primer día", el apoyo a la serie.
El elenco de la cuarta temporada incluye a Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton y Amy James-Kelly, entre otros.
La serie, según la plataforma que la distribuye, sigue las vicisitudes de un ambicioso grupo de veinteañeros que compiten por puestos en la compañía Pierpoint & Co., el banco de inversiones más importante de Londres.
