Baronesa ThyssenCubaMigrañaInflaciónAyusoAntonio TejeroBarcelonaBridgertonGrifolsEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
El festival de jazz Mas i Mas presenta su edición "más extensa y ambiciosa" hasta el momento

El ciclo cultural contará con 40 conciertos en seis salas de Barcelona

La Barcelona Big Blues Band.

La Barcelona Big Blues Band. / EPC

Dúnia Drudis Picazos

El festival Mas i Mas presenta su 23ª edición con una programación de 40 conciertos, durante seis meses de forma ininterrumpida. Los espectáculos contaran con las actuaciones de artistas nacionales e internacionales de jazz y músicas urbanas. El ciclo musical empezará el 1 de abril y terminará el 6 de septiembre, con un acto en Paral·lel 62 con la banda Rythm & Boobs y Barcelona Big Blues Band. La clausura rendirá homenaje a Merche Mar, conocida como “la última vedette del Paral·lel”.

Este año, Mas i Mas presenta “la edición más ambiciosa y extensa”, según asegura Ignasi Martí, programador y encargado de la producción del ciclo. En este sentido, las sesiones se llevarán a cabo en seis salas diferentes de Barcelona, dejando de ser “un festival de agosto”, para convertirse en un “ciclo de conciertos”, tal como destaca el colaborador Josep Mestre.

La mayor parte de los conciertos se realizarán en Jamboree, sala que ha colaborado históricamente con el festival. En el local del barrio gótico empezará el ciclo con la banda Sasha Berliner Group. Aún así, Mas i Mas alojará conciertos en otros espacios de Barcelona como el Palau de la Música, Razzmatazz y La Paloma, nueva incorporación de esta edición.

Una ampliación de estilos musicales

El jazz es el estilo vertebrador del festival, con 30 conciertos que juntan a nuevas propuestas con figuras más clásicas, como The Jean Toussaint 4tet o Simon Moullier. Sin embargo, este año, el festival amplia el registro y contará con grupos de música urbana y latina, así como ritmos afroamericanos.

Además, el ciclo de conciertos incluye un pequeño festival de 13 conciertos enla misma semana, entre el 9 y el 15 de julio, en el marco del Global Music Foundation (GMF). El evento consiste en un encuentro de estudiantes internacionales que convivirán durante una semana mientras desarrollan sus habilidades musicales dentro del jazz. Durante las funciones del GMF actuaran artistas reconocidos como Perico Sambeat o Carla Cook. Este concepto se desarrollará bajo la dirección de Stephen Keogh: “En toda Europa hay clubs de jazz cerrando, pero MASIMAS está haciendo cosas nuevas”, afirma el artista.

El festival incluye a una gran parte de artistas internacionales desde Estados Unidos, pasando por Brasil o Cuba. Pero también incluye diez propuestas de músicos locales y nacionales.

TEMAS

