Cine
El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes este año
El Festival de Cannes anunció que Park Chan-wook, reconocido por su estilo 'visceral, subversivo y barroco', será el encargado de otorgar la Palma de Oro
El director surcoreano Park Chan-wook, ganador del Gran Premio del Festival de Cannes en 2004 por 'Old Boy' será el presidente del jurado en la edición de este año, que se celebrará el próximo mes de mayo.
El Festival de Cannes anunció este jueves en un comunicado que Park Chan-wook con el resto del jurado serán los encargados de elegir el 23 de mayo la Palma de Oro, que sucederá a la de "It Was Just An Accident" ('Un simple accidente') del cineasta iraní Jafar Panahi, que se la llevó el pasado año.
Los organizadores destacaron que es la primera vez que un surcoreano tendrá esa responsabilidad y señalaron que este realizador, que tiene en su haber una docena de películas, se caracteriza por un trabajo "visceral, subversivo, barroco".
"La creatividad de Park Chan-wook, su control visual y su tendencia a capturar las múltiples pulsiones de mujeres y hombres con destinos extraños han ofrecido al cine contemporáneo momentos antológicos", señalaron la presidenta del Festival de Cannes, Iris Knobloch, y el delegado general, Thierry Frémaux.
Después de 'Old Boy', el director surcoreano también resultó galardonado en el Festival de Cannes en 2009, con el Premio del Jurado por 'Thirst, ceci est mon sang'; y en 2022 por 'Decision to Leave'.
