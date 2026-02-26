Estrenos de cine
Crítica de 'Sorry, Baby', de Eva Victor: una ópera prima delicada y punzante sobre los abusos sexuales
'Sorry, Baby'
Directora: Eva Victor
Reparto: Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges, Louis Cancelmi, Kelly McCormack, John Ca-rroll Lynch y E.R. Fightmaster
Estreno: 27/02/26
★★★
Estrenada como uno de los debuts más interesantes de los últimos años y con la etiqueta (inquietante) de la nueva sensación del cine independiente, 'Sorry, Baby' tiene como protagonista a una mujer joven, profesora universitaria en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, que trata de seguir adelante con su vida tras sufrir una agresión sexual en el entorno académico. Es una película notable en muchos sentidos. Eva Victor, también guionista y protagonista, hace un uso inteligente, a la vez delicado y punzante, de tres variables para hablar desde distintos ángulos (abriendo así distintas conversaciones, todas pertinentes) de las agresiones sexuales y del trauma. Esas variables son el tiempo narrativo (es muy inteligente, a efectos de comprensión de los procesos de la protagonista, el orden de los capítulos de su película), las elipsis y, sobre todo, la palabra.
En relación a esto último, 'Sorry, Baby' es una película desigual. La escritura de algunas escenas está fuera de tono, y la rigidez de las interpretaciones y el ritmo sincopado de los diálogos, ambas cosas deliberadas y defendidas con aplomo, pueden exasperar. Pero cuando 'Sorry, Baby' brilla en su escritura, también en sus decisiones formales (es muy bonito cómo está contada visualmente la relación entre la protagonista y sus espacios vitales), brilla mucho. Escenas como la de la bañera (tras la agresión), la del juicio y la que cierra la película son magníficas y un paso adelante en el cine sobre abusos sexuales.
