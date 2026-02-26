Estrenos de cine
Crítica de 'La residencIA': 'thriller' psicológico en un París pandémico en el que la IA campa a sus anchas
Yann Gozlan presenta una reflexión sobre la inteligencia artificial autosuficiente que se acaba viendo lastrada por los tiempos muertos y las disquisiciones sin demasiado sentido
'La residencIA'
Dirección: Yann Gozlan
Intérpretes: Cécile De France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis
Año: 2025
Estreno: 27 de febrero de 2026
★★
Parte de la historia de 'La residencIA' gira en torno a Virginia Woolf. Su protagonista, una escritora que interpreta Cécile De France, está inmersa en una novela sobre los días previos al suicidoo de Woolf. Ha entrado en una residencia de artistas y vive en un apartamento controlado por la inteligencia artificial. La IA se llama Dalloway, como el personaje de la cuarta obra de Woolf. No es la única referencia culta del filme. La directora de la residencia, antipática y misteriosa, se apellida Dewinter, como la pérfida villana de 'Los tres mosqueteros' de Alexandre Dumas, y la fundación que financia la residencia se llama Ludovico, nombre de la terapia a la que es sometido el psicópata de 'La naranja mecánica' para ser reeducado.
'La residencIA' es una película curiosa e interesante en su base, pero se pierde en tiempos muertos y disquisiciones que no aportan mucho. Reflexiona sobre la posibilidad de una IA autosuficiente, y terrible, pero abraza la causa del 'thriller' paranoico. Es una historia más de control sobre la gente. Todo ello en un clima parisino agobiante, con toques de queda, perros robot vigilantes, expulsión de migrantes, drones policiales, controles de temperatura y mascarillas a causa de un 'molivirus'. ¿El mundo que nos espera a partir de un tiempo no tan lejano?
Suscríbete para seguir leyendo
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- Cercas, sobre la desclasificación de los papeles del 23-F: 'Es un servicio a la democracia; habrá un sitio menos al que agarrarse para contar mentiras
- Álvaro Morte: 'Antes de hacer de Adolfo Suárez no era consciente de lo frágil que fue la democracia
- Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de 40 años de Premios Goya: de Penélope Cruz hasta Ana Belén hasta Belén Rueda y Milena Smit
- Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
- Winona Ryder, fichaje estrella de la tercera temporada de 'Miércoles' en Netflix
- László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: 'Las cosas nunca han ido bien, ni siquiera cuando vivíamos en las cavernas
- Noah Wyle, un actor consagrado a los papeles de médico, triunfa con 'The Pitt