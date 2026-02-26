Crítica de 'La residencIA': 'thriller' psicológico en un París pandémico en el que la IA campa a sus anchas

'La residencIA' Dirección: Yann Gozlan Intérpretes: Cécile De France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis Año: 2025 Estreno: 27 de febrero de 2026 ★★

Parte de la historia de 'La residencIA' gira en torno a Virginia Woolf. Su protagonista, una escritora que interpreta Cécile De France, está inmersa en una novela sobre los días previos al suicidoo de Woolf. Ha entrado en una residencia de artistas y vive en un apartamento controlado por la inteligencia artificial. La IA se llama Dalloway, como el personaje de la cuarta obra de Woolf. No es la única referencia culta del filme. La directora de la residencia, antipática y misteriosa, se apellida Dewinter, como la pérfida villana de 'Los tres mosqueteros' de Alexandre Dumas, y la fundación que financia la residencia se llama Ludovico, nombre de la terapia a la que es sometido el psicópata de 'La naranja mecánica' para ser reeducado.

'La residencIA' es una película curiosa e interesante en su base, pero se pierde en tiempos muertos y disquisiciones que no aportan mucho. Reflexiona sobre la posibilidad de una IA autosuficiente, y terrible, pero abraza la causa del 'thriller' paranoico. Es una historia más de control sobre la gente. Todo ello en un clima parisino agobiante, con toques de queda, perros robot vigilantes, expulsión de migrantes, drones policiales, controles de temperatura y mascarillas a causa de un 'molivirus'. ¿El mundo que nos espera a partir de un tiempo no tan lejano?