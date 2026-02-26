Estrenos de cine
Crítica de 'Los miserables. El origen': los años de plomo del inmortal Jean Valjean
La película de Éric Besnard se centra en la parte menos visitada de la novela de Victor Hugo, y ahí radica gran parte de su interés
'Los miserables. El origen'
Dirección: Éric Besnard
Intérpretes: Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré
Estreno: 27 de febrero de 2026
★★★
Como explica el título español de la película –el original francés es un más sintético 'Jean Valjean'–, este nuevo encuentro cinematográfico con los personajes de Victor Hugo se centra en la primera parte de la novela, aquella no contemplada en las diversas versiones, en clave musical o no, que se han realizado de 'Los miserables'. Por eso mismo, por obviar lo más reconocible, el filme de Éric Besnard resulta interesante.
Grégory Gadebois compone un fornido, rapado y avejentado Valjean. Ha pasado 19 años en la cárcel. Una vez libre, nadie le acepta. Entró en el presidio siendo bueno. La sociedad lo ha hecho malo. El discurso es simple, pero lógico en el 1815 francés que describe el filme. Es la Francia miserable en la que los niños son explotados y las mujeres venden sus dientes para comprar nada más que un manojo de espárragos.
Pero Valjean encuentra a Myriel, un antagonista a la vez que protagonista excepcional. Su historia resulta más interesante. Un obispo misterioso, de pelo largo y canoso, de quien se cuenta su pasado, cuando dejó los privilegios de su clase para cuidar enfermos e indigentes. Lo dicho, el bien y el mal. Con notable gama de grises. Un filme interesante en su dialéctica sencilla que, al concluir, nos lleva directamente a 'Los miserables' que conocemos.
