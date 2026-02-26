Crítica de 'Epic: Elvis Presley in concert': una película que demuestra que Elvis sigue más vivo que nosotros

'EPIC: Elvis Presley in concert' Director: Baz Luhrmann Año: 2025 Estreno: 27 de febrero de 2026 ★★★★★

Después de que Baz Luhrmann estrenara su desmedido biopic 'Elvis' (2022), muchos creímos que aquello era todo cuanto necesitábamos ver y oír del Rey del rock and roll en mucho tiempo. Estábamos equivocados. El bombardeo visual y sonoro que ‘EPIC’ proporciona será tanto néctar divino para los acólitos de Presley como el mejor tutorial imaginable para quienes aún no acaban de entender tanto fanatismo, y vuelve a demostrar por qué el músico es asunto idóneo para el director australiano: ambos comparten la querencia al espectáculo deslumbrante y las emociones desboradas, al mnovimiento perpetuo y al brillo y el oropel.

‘EPIC: Elvis Presley In Concert’ es resultado del descubrimiento y restauración de 59 horas horas de metraje perdido desde hacía medio siglo que incluye tomas descartadas de las películas-concierto ‘Elvis: That’s the Way It Is’ y ’Elvis on Tour’, y de su combinación con imágenes en Super8 de Graceland también inéditas y grabaciones hasta ahora desconocidas en las que Elvis habla con franqueza de asuntos y sentires privados.

Luhrmann, eso sí, también omite aquí las alusiones al consumo de drogas y a la violencia doméstica. Su objetivo es celebrar el genio interpretativo del Rey, y nos lo devuelve del más allá derrochante de un vigor y una energía subrehumanos frente a multitudes frenéticas entre las que no faltan mujeres poseídas por la histeria y el deseo incontrolables. Entretanto, y mientras deja que suenen varias docenas de canciones, la película canaliza la grandeza de su protagonista a través de una estética majestuosa, colores exuberantes y un sonido cristalino que dan pleno sentido al acrónimo que lleva por título. Debe ser experimentada a través de la pantalla más grande y el sistema sonoro más envolvente posibles.