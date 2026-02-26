Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

400 euros a los 18 años

El Bono Cultural Joven se enfrenta ahora a la picaresca: el ministerio de Urtasun alerta sobre el uso "fraudulento" de la ayuda

El departamento de Cultura advierte a los beneficiarios de que deberán devolver el importe gastado de manera irregular a raíz de un vídeo en el que la ayuda se utiliza para entrar en una discoteca

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' sobre las mujeres en las culturas indígenas mexicanas, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' sobre las mujeres en las culturas indígenas mexicanas, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Bono Cultural Joven nació con un poco de mala pata en 2022. Primero fueron las innumerables quejas de jóvenes por la complejidad del procedimiento y por los fallos de la web habilitada para realizar el trámite. Después fueron las empresas culturales las que denunciaron problemas, tanto para adherirse a la iniciativa del Ministerio de Cultura como sobre el sistema para que los usuarios utilizaran la tarjeta. 

Ahora ha llegado el momento de la picaresca en el uso del bono de 400 euros al que tienen derecho todos los jóvenes que cumplen 18 años, para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. "Una invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura", describe la ayuda el Ministerio de Cultura.

Uso fraudulento

El departamento que dirige Ernest Urtasun ha advertido en redes sociales de que los beneficiarios que usen "fraudulentamente" el Bono Cultural Joven deberán reintegrar esos importes a la Administración. Ha sido su respuesta a la aparición de un vídeo en redes sociales en el que un grupo de jóvenes trata de acceder a una discoteca de Madrid utilizando el Bono Cultural.

En las imágenes, un responsable de la discoteca enseña a varios jóvenes cómo usar el Bono Cultural para acceder al recinto festivo y comenta que "la gente no sabe que también se puede gastar en ocio, como salir de fiesta". Los jóvenes aseguran que disponen de más de 150 euros del Bono Cultural, por lo que, según el protagonista del vídeo, sí pueden proceder al pago, a través de una plataforma para negocios de ocio nocturno.

Expulsión

Ante esto, el Ministerio afirma en su publicación que las empresas que permitan el uso indebido del Bono "serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa".

El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. El Bono funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El Bono Cultural Joven solo funciona en las empresas que forman parte del programa. Aunque sean culturales, si no están adheridas, el Bono no funcionará en ellas, informa el Ministerio de Cultura.

Toros sí, discotecas no

El bono de 400 euros se desglosa de 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y 100 euros para consumo digital o en línea.

Podría debatirse, y de hecho se debate, si asistir a una discoteca es cultura. Lo mismo que se debate si los espectáculos taurinos son cultura o barbarie, y están incluidos en el Bono Cultural Joven.

