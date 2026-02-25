En el taller divino de Gaudí: una experiencia de realidad virtual en la Catedral de Barcelona invita a conocer el laboratorio de sueños del arquitecto

Un Antoni Gaudí moribundo, el día después de ser atropellado por el dichoso tranvía de Barcelona en 1926, necesita un nuevo asistente para proteger su obra. Y ahí estás tú, con esas aparatosas gafas de realidad virtual, viendo a un palmo al arquitecto postrado en la cama aceptando una misión que culminarás en 20 minutos. En el camino, lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con ese sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Pues bien, esa misión se puede completar desde este jueves en la Catedral de Barcelona, que acoge en la sala de la Mercè, un espacio no accesible normalmente para los visitantes, una experiencia inmersiva titulada 'Gaudí, l'Atelier du divin' (Gaudí, el taller del divino), creada por los franceses GEDEON Experiences y Small Creative y también por la cadena japonesa NHK. La película ha sido premiada en festivales de todo el mundo como el PiXii en La Rochelle (Francia), el Stereopsia en Bruselas (Bélgica) o el Beyond the Frame en Tokio (Japón) y participó en la sección de filmes inmersivos del Festival de Venecia en 2023. La localización, más allá de ser, evidente, una plaza céntrica, tiene que ver con la estrecha relación del maestro con la Catedral, templo al que este hombre de iluminación divina acudía con asiduidad en busca de refugio e inspiración.

Esta experiencia de realidad virtual, estreno en España a través de la producción de Landscapes (organizadores del festival de arte digital MIRA), Stromboli y la Catedral, es una nueva puerta que ha abierto el Año Gaudí para conocer a fondo al arquitecto catalán (18 euros la entrada, recomendada a partir de 10 años). Una propuesta, según los promotores, que quiere ser un "gran homenaje, innovador y respetuoso" al arquitecto.

Noticias relacionadas

En grupos de hasta 13 personas, con una pequeña exposición introductoria y la proyección del 'making of' de la película antes de la sala principal, la tecnología VR permite vivir desde dentro un filme que recrea el taller original y divino de Gaudí, un laboratorio de sueños, construido a partir de las 15 fotografías que se conservan. Ahí se encuentran maquetas, herramientas, esculturas, notas, mapas e infinidad de detalles... para terminar observando su obra cumbre, la Sagrada Família, desde ese frondoso bosque que proyectó en su nave central. Sin necesidad de realidad virtual, esta semana la Torre de Jesús, cima del templo, ha sido completada.