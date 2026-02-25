Marko Daniel dejará en junio la dirección de la Fundació Miró

Marko Daniel, el actual director general de la Fundació Miró, finalizará su mandato en junio tras ocho años en el cargo, según ha informado este miércoles la institución, cuyo Patronato le reconoce y agradece su trabajo en este tiempo de "transformación, proyección internacional y consolidación". La fundación impulsará en las próximas semanas el proceso de selección del sustituto de Daniel, historiador del arte, especializado en arte contemporáneo chino y catalán, nacido en la ciudad alemana de Aquisgrán en 1964.

Marko Daniel, que asumió el cargo en 2018, en sustitución de Rosa Maria Malet, quien estuvo al frente de la fundación unos 37 años, ha ejercido dos mandatos consecutivos, en un momento en el que la Fundació Miró va camino de cumplir su 50º aniversario. El Patronato ha resaltado que bajo su dirección, el centro "ha profundizado en su modelo de gestión, ha ampliado su presencia internacional y ha reforzado el vínculo con los públicos de Catalunya y del mundo".

Sus resultados "reflejan el esfuerzo colectivo de una institución que, con su liderazgo ha sabido crecer y transformarse". Para el patronato de la institución barcelonesa, uno de los avances "más visibles" de esta última etapa ha sido la "consolidación de la Fundació como interlocutora de primer nivel en el panorama cultural internacional".

En este punto, han recordado los grandes proyectos expositivos de los últimos años: exposiciones sobre Paul Klee (2022-2023), Miró-Picasso (2023-2024), Miró-Matisse (2024-2025) y la centrada en Miró y los Estados Unidos (2025-2026). Consideran que estos proyectos han situado la obra de Joan Miró "en diálogo con figuras capitales del arte moderno, han generado nuevas investigaciones" y "han reforzado las alianzas con instituciones de referencia".

En estos años, ha ampliado, asimismo, la red de colaboraciones internacionales, ha formalizado "nuevos acuerdos" de "patrocinio estratégicos" y ha mantenido proyectos de desarrollo con sedes como Shenzhen, São Paulo y Pekín. Por otra parte, subrayan que el "aumento sostenido" de visitantes "refleja esta capacidad renovada de atraer públicos diversos y de ampliar su impacto cultural". De cara al futuro, debe desarrollarse el nuevo Plan Estratégico 2026-2029, que establece las líneas de desarrollo institucional, y la exposición dedicada a Charlotte Perriand, prevista para el próximo otoño.