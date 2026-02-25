José Sacristán y Luis Alegre, primeros invitados del regreso de Dani Rovira a La 1

El actor Dani Rovira vuelve a La 1 este jueves con 'Al margen de todo', un nuevo espacio semanal de humor atemporal alejado del ruido de la actualidad, que contará con Albert Pla como colaborador fijo y que se estrena con la visita de José Sacristán, Luis Alegre y una profesora de instituto a la que descubrir.

El nuevo espacio, que se emitirá después de 'La Revuelta', está producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), según han explicado los responsables del programa y el actor, que desplegará su faceta de cómico, conversador y 'showman' en sus encuentros con los invitados.

Rovira ha confesado que está ilusionado porque "es un momento muy apetecible personalmente para volver a RTVE", según un comunicado de prensa de la corporación.

La filosofía del programa es que los invitados no acudan a promocionar el trabajo en el que está involucrado. "Nos gusta traer a gente que no es muy conocida, pero lo que cuenta es muy interesante", ha explicado Rovira.

Este show de comedia contará también con colaboradores fijos, como Albert Pla, así como con una sección del cómico Daniel Fez como reportero, que recorrerá distintos puntos del país en busca de historias y personajes singulares con una visión desenfadada y al mismo tiempo humana, y otra de la actriz cómica Mónica Pérez ('Tías de cine'), en la que interpretará a grandes divas de Hollywood.