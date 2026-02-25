Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere TejeroDocumentos 23FFamilia niño UCICubaIñigo ErrejónTasa turísticaBarcelonaNobel de LiteraturaÁrbolesPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Música

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

EFE

EFE

Miami
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El dúo cubano Gente de Zona comenzará el próximo 25 de junio en Madrid su primera gira por España, en la que por el momento tienen previsto recorrer los escenarios de once ciudades diferentes hasta el 15 de agosto, aunque anunciarán nuevas fechas próximamente.

"A las primeras fechas confirmadas del Tour España 2026 de Gente de Zona pronto se sumarán nuevas citas en las que sus seguidores podrán disfrutar en directo de Alexander Delgado y Randy Malcom", informó este miércoles en un comunicado la agencia de comunicación del popular dúo.

De momento, la gira alternará eventos en solitario y apariciones en festivales.

La primera actuación tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid el 25 de junio, y la última anunciada hasta el momento será durante el 'Doñana Music Experience' de Matalascañas (Huelva).

Entre medias, los protagonistas de éxitos como 'Bailando', 'La Gozadera' o 'Traidora' llevarán el sabor de Cuba a Murcia, Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera y Marbella.

Es la primera gira de Gente de Zona por España, un grupo que cuenta con seis premios Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, entre otros galardones.

Noticias relacionadas

Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro, entre otros, son algunos de los artistas con los que ha colaborado el dúo cubano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  2. Cercas, sobre la desclasificación de los papeles del 23-F: 'Es un servicio a la democracia; habrá un sitio menos al que agarrarse para contar mentiras
  3. Álvaro Morte: 'Antes de hacer de Adolfo Suárez no era consciente de lo frágil que fue la democracia
  4. Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de 40 años de Premios Goya: de Penélope Cruz hasta Ana Belén hasta Belén Rueda y Milena Smit
  5. Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
  6. Noah Wyle, un actor consagrado a los papeles de médico, triunfa con 'The Pitt
  7. Winona Ryder, fichaje estrella de la tercera temporada de 'Miércoles' en Netflix
  8. GRAN VIA 2 convierte el centro comercial en un salón recreativo de los años 80

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas

Así trasladaron un cuadro de El Greco de cuatro metros de altura para su restauración

La BBC promociona su programa de radio musical con 'Berghain' de Rosalía

La BBC promociona su programa de radio musical con 'Berghain' de Rosalía

Leire Martínez: "Pudiendo hablar de música, ¿por qué meterme en amarillismos y en cosas que generen ruido?"

Leire Martínez: "Pudiendo hablar de música, ¿por qué meterme en amarillismos y en cosas que generen ruido?"

El Picasso que salía a subasta en Madrid por 100.000 euros ha recibido solo una puja y por el precio mínimo

El Picasso que salía a subasta en Madrid por 100.000 euros ha recibido solo una puja y por el precio mínimo

Abacus potencia la creación de contenido audiovisual con un '"Vostè jutja' moderno" para TVE y una película sobre Carlos Mazón

Abacus potencia la creación de contenido audiovisual con un '"Vostè jutja' moderno" para TVE y una película sobre Carlos Mazón

En el taller divino de Gaudí: una experiencia de realidad virtual en la Catedral invita a conocer el laboratorio de sueños del arquitecto

En el taller divino de Gaudí: una experiencia de realidad virtual en la Catedral invita a conocer el laboratorio de sueños del arquitecto