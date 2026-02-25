La BBC promociona su programa de radio musical con 'Berghain' de Rosalía

La cadena BBC ha sorprendido este miércoles en sus redes sociales al lanzar un anuncio promocional de su emisora de radio musical con la canción 'Berghain' de Rosalía y una referencia directa a la estética religiosa que ha imperado en la era 'Lux' de la cantante.

La emisora ha promocionado el programa matinal estrella de BBC Radio 6 Music, presentado por Nick Grimshaw, con un fragmento del primer sencillo que lanzó la artista de su último disco, 'Lux', a finales del pasado mes de octubre, poco antes del estreno de su álbum.

Pero esta no es la única referencia. "Haz que tus mañanas de Nick Grimshaw sean un hábito", se puede leer en el anuncio. Y en el vídeo, aparece el presentador vestido con un hábito de monja, en referencia a la estética de la última era de Rosalía y la portada de su disco, mientras bebe un café.

La artista de Sant Esteve Sesrovires tuvo un encuentro con Grimshaw en su primera entrevista de radio en el Reino Unido en más de tres años. La cantante tuvo una conversación extensa y profunda sobre su último álbum, en el que canta en 14 idiomas a lo largo de cuatro movimientos.

"Simplemente quiero divertirme haciendo música y la única manera es siempre intentando hacerla de manera diferente. Quieres los extremos. Quieres los opuestos", contó al presentador. "Es como un péndulo. En 'Motomami' era de inventar palabras. En 'Lux' es de tratar de ver cómo encuentro una manera de escribir letras que pueden ser labradas en piedra", añadió.