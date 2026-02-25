Aimee Lou Wood, la brillante actriz de 'The White Lotus' que reina en la comedia inglesa 

Tras dar sus primeros pasos profesionales en el teatro, Aimee Lou Wood asomó por primera vez en la pequeña pantalla en la primera secuencia de 'Sex education', atrevida presentación de una serie capital y un personaje, Aimee Gibbs, que acabó siendo mucho más que la mejor amiga de Maeve (Emma Mackey). Cada vez se aprovecharon más y mejor sus dotes no solo cómicas, sino también dramáticas: recordemos que Aimee (la de ficción) sufría una agresión sexual en un bus y acababa expresando intensamente su espíritu feminista; cocinando 'cupcakes' con forma de vulva, por ejemplo.

En 2021, el año en que ganó un BAFTA televisivo por este papel, Wood era vista ya en la gran pantalla como una de las hermanas del excéntrico artista titular de 'Mr. Wain', encarnado por Benedict Cumberbatch, y en 2022 era la luminosa compañera de trabajo del apagado funcionario protagonista de 'Living', el 'remake' británico de 'Vivir', de Akira Kurosawa, con guion del mismísimo Kazuo Ishiguro.

Pero su explosión definitiva llegó el año pasado, cuando Wood conquistó a crítica y público como la profesora de yoga Chelsea, novia (mucho más joven) del misterioso buscavidas interpretado por Walton Goggins en 'The White Lotus'. Esta tercera temporada de la serie ha sido la más divisoria hasta la fecha, pero poco se ha discutido el carisma de Wood y su brillantez en la piel de un personaje, como los de 'Sex education' y 'Living', burbujeante, algo ingenuo en apariencia, demasiado bueno para este mundo, pero con capas de profundidad inesperadas.

Como es tristemente sabido, 'Saturday night live' tocó fondo con una inepta parodia que hacía burla de los dientes frontales de Wood, una de sus mejores armas, en realidad. Hablando con 'The Hollywood Reporter', la actriz afirmó haberse sentido “rara” toda su vida, pero que ahora se estaba dando cuenta de que su singularidad podía ser su "superpoder". Ya antes, en 2009, ver a Georgia May Jagger como imagen de Rimmel London –luciendo con orgullo su diastema– le sirvió para ganar confianza en sí misma. Según dijo en Instagram, pasó de querer esconder sus dientes a decirse: 'No, me voy a poner pintalabios rojo y voy a llamar la atención sobre ellos'".

Comedias melancólicas

Últimamente, Wood ha dominado la tele inglesa y, en particular, el ámbito de la comedia (en su variante algo tristona). En 2024 estrenaba 'Problemas con papá', reivindicable serie (aquí en Movistar Plus+) sobre una joven peluquera que, además de haberse quedado embarazada en el lío más casual, se ve obligada a cargar con su recién divorciado padre (un inesperado David Morrissey) en su pequeño piso de Stockport (Gran Mánchester); padre que, por supuesto, no sabe absolutamente nada de tareas domésticas, como tantos de su generación. Ya ha tenido segunda temporada y raro sería que no fuera renovada para una tercera.

Por otro lado está la encantadora 'El cineclub' (Movistar Plus+, jueves, día 26), comedia romántico-cinéfila que ella misma ha cocreado y coescrito con otro actor de la serie, Ralph Davis, el Ser Leon Estermont de 'La casa del dragón'. En ella conocemos a Evie (Wood) y Noa (Nabhaan Rizwan, el hermano de Hamish Patel en 'Estación Once'), dos jóvenes amantes del cien que se reúnen regularmente, a veces con más colegas, para ver y analizar películas; en algún caso, por enésima vez, como con 'Alien, el octavo pasajero'. Ella lleva unos meses bastante complicados por su agorafobia, y con ella, su novio y su familia. Cuando a Noa le ofrecen un trabajo a trescientos kilómetros, en Bristol, estos amigos íntimos se ven obligados a reconsiderar qué son realmente. Como de costumbre, Wood suelta cada línea de guion con naturalidad y encanto. De nuevo, interpreta a un personaje bastante más joven que ella: ventajas de tener un rostro aniñado, pero en el que se adivina, por otro lado, una melancolía bien adulta.

Noticias relacionadas

En el futuro próximo la veremos en películas importantes como esposa de personajes célebres. Será Pattie Boyd, la mujer de George Harrison, en el cuadríptico de 'biopics' de los Beatles que dirige Sam Mendes. Y la de Dostoyevski, Anna Grigoryevna Snitkina, en 'The idiots', de Małgorzata Szumowska y Michał Englert, sobre la desastrosa luna de miel del matrimonio, marcada por la adicción al juego del autor de 'El idiota', obra inspirada por la experiencia.