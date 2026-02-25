Abacus potencia la creación de contenido audiovisual con un '"Vostè jutja' moderno" para TVE y una película sobre Carlos Mazón

Abacus cerró el ejercicio 2025 con una facturación récord de 143 millones de euros, según datos provisionales. Desde que la cooperativa inició en 2022 su transformación para entrar en la producción audiovisual y jugar en las grandes ligas de la edición en catalán, el aumento de la facturación ha sido del 50%. "Podemos dar por culminado el proceso que se nos encargó hace cuatro años para sentar las bases de lo que será Abacus en los próximos 50 años", dijo Oriol Soler, director general de Abacus.

Por áreas, Abacus Original (librerías) facturó 91,4 millomes de euros; Abacus Educació (proyectos y materiales para escuelas), 30,3 millones de euros; Abacus Mèdia (revistas y audiovisual), 12,3 millones de euros, y Abacus Futur (negocio editorial), 9 millones de euros. Abacus Media y Abacus Futur están llamadas a fusionarse más pronto que tarde bajo el segundo nombre.

Red de librerías hegemónica

La red de 44 librerías de Abacus en Catalunya tiene el 13% de cuota de mercado, según la consultora GFK. "Esta línea tiene un potencial de crecimiento limitado", señaló Soler. Más que nada porque ya es hegemónica. No obstante, Soler afirmó: "Creemos en la librería física". Prueba de ello es que casi todos los comercios de Abacus han sido reformados en los últimos años, algunos de manera espectacular (el de Ausiàs Marc, en Barcelona, por ejemplo).

El crecimiento relevante, espera Abacus, vendrá por las áreas educativa, audiovisual y editorial. Respecto de la primera, Soler expuso que algo va a cambiar, conclusión lógica de que los resultados educativos son malos y la sociedad da importancia a la educación. Abacus está a verlas venir, en una situación privilegiada para actuar en cuanto se marquen líneas, no en balde nació para "ayudar a los profesores y las escuelas", en palabras de Soler.

Horario de máxima audiencia en TVE

En el apartado audiovisual Abacus es la productora de 'El juicio', presentado por José Luis Sastre y que se emitirá en horario de máxima audiencia en TVE a partir del 24 de marzo. "Es un 'Vostè jutja' moderno", resumió Soler, en referencia al legendario programa de TV3 presentado por Joaquim Maria Puyal. Ya en marcha está el proyecto de una película sobre Carlos Mazón y la gestión de la DANA, que parte de la pregunta '¿cómo puede llegar a ser presidente autonómico alguien como Mazón?' y que no se estreanrá antes de 2027.

No ha sido fácil la integración de los maltrechos sellos editoriales del Grup Enciclopédia, los de Jaume Roures y los de Abacus. 13 en total, bajo la dirección editorial de Ernest Folch. "Ha habido mucho trabajo interno que ahora empieza a verse", subrayó Soler. Abacus da por conseguida la unificación de la cultura de trabajo y la coordinación de los equipos de cada sello, manteniendo su identidad. Como 'hits' en el próximo Sant Jordi visualiza Abacus 'Després del naufragi', de Albert Sánchez Piñol, así como los nuevos libros de Kilian Jornet, Carla Gracia u Òscar Dalmau. Sin olvidar la biografía de Raimon, el nuevo libro de Sílvia Soler o la adaptación al cómic de 'El Zoo d'en Pitus' a cargo de Carles M. Miralles.

Tres autores en el 'top ten'

Abacus ya situó a tres autores en el 'top 10' de los más vendidos en catalán en 2025, de acuerdo con los datos de LibriData. Fueron Sílvia Soler, con 'Cor fort', el segundo más vendido; Roc Casagran, con 'Somiàvem una illa', el cuarto más vendido; y Carla Gràcia, con 'Perfectament imprefecta', el décimo más vendido.

Abacus elegirá en la asamblea de junio a su nuevo presidente, en sustitución de Maravillas Rojo, cuyo mandato ya ha superado los ocho años que establecen los estatutos de la cooperativa a causa de la excepcionalidad del covid.

