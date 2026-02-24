Así son las películas con presencia catalana que pueden triunfar en los Goya 2026

Los premios Goya se celebran en Barcelona este fin de semana y la representación catalana no ha podido faltar en las nominaciones, tanto en la dirección como en el reparto. La presencia de Cataluña es menor que en otros años, como el 2020, cuando el cine catalán destacó notablemente. Sin embargo, este año hay más de 70 nominaciones en total al cine con presencia catalana. ¿Quiénes son los artistas catalanes con posibilidades de ganar en los Goya?

Las producciones catalanas encabezan las listas

Una de las películas más destacadas de este año es 'Sirat', con once nominaciones, que, aunque recientemente se haya quedado sin el BAFTA, sigue en la carrera hacia los Oscars y fue la gran ganadora de los premios Gaudí. El filme cuenta con talento catalán, tanto en el reparto, con Sergi López como detrás de cámaras. Oliver Laxe, director del largometraje trabajó mano a mano con el guionista Santiago Fillol y el productor Xavi Font.

Una imatge de la ‘rave’ inicial de la pel·lícula ‘Sirat’. / EL PERIÓDICO

Además, la categoría de Mejor Director está encabezada por la presencia catalana. Por su lado, Carla Simón busca su segundo Goya con 'Romería', tras ganar la Mejor Dirección Novel en 2018 por 'Estiu 1993'. Además, la película de Simón cuenta con un total de siete nominaciones. Por otro lado, Albert Serra también está nominado en la categoría con 'Tardes de Soledad', que retrata la tauromaquia con un filme que combina ficción y documental. De esta manera, el largometraje de Serra cuenta con una nominación a Mejor Película Documental. En esta categoría también está nominada 'Flores para Antonio', codirigida por el gerundense Isaki Lacuesta.

Otras dos producciones catalanas en la lucha por las estatuillas son 'La furia' y 'Muy Lejos'. Ambas compiten en la categoría de Mejor Dirección Novel, con Gemma Blanco i Gerard Oms respectivamente. Además, Ángela Cervantes está nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'La furia' y Mario Casas compite por el galardón a Mejor Actor Protagonista por 'Muy Lejos'.

También se suma a la lista 'Los Tortuga', bajo la dirección de la barcelonesa Belén Funes. El talento femenino es el que destaca en las nominaciones. Así, Antonia Zegers opta al premio de Mejor Actriz Protagonista y Elivira Lara a Mejor Actriz Revelación.

Así mismo, no hay que olvidar las películas animadas. Este año la presencia catalana se encuentra en 'El tesoro de Barracuda', dirigida por Adrià García y escrita por Amèlia Mora.