Series
Ryan Coogler dirigirá nueva versión de 'The X Files' protagonizada por Danielle Deadwyler
El director no ha confirmado si contará con alguno de los antiguos protagonistas de la serie
El cineasta Ryan Coogler, director de la aclamada 'Sinners', se pondrá al frente de una nueva versión de 'The X Files' que estará protagonizada por Danielle Deadwyler, informó este lunes The Hollywood Reporter.
Coogler, quien estuvo vinculado al programa por mucho tiempo en el pasado, escribirá y dirigirá el proyecto piloto que ha recibido luz verde de manera oficial por parte de la plataforma Hullu.
Deadwyler ('The Woman in the Yard') asumirá uno de los roles centrales del proyecto, que en su versión original estuvieron a cargo de Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder).
La sinopsis del regreso de una de las series más icónicas de la televisión presenta a dos agentes del FBI altamente condecorados pero muy diferentes que forman un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables, según recoge la revista especializada.
La trama difiere con la premisa de la serie original de Fox, que se estrenó en 1993, duró nueve temporadas y dio lugar a dos películas. Por el momento ninguno de los miembros del elenco original se encuentran vinculados a este nuevo proyecto, todavía sin fecha de estreno.
- Cercas, sobre la desclasificación de los papeles del 23-F: 'Es un servicio a la democracia; habrá un sitio menos al que agarrarse para contar mentiras
- Álvaro Morte: 'Antes de hacer de Adolfo Suárez no era consciente de lo frágil que fue la democracia
- GRAN VIA 2 convierte el centro comercial en un salón recreativo de los años 80
- Noah Wyle, un actor consagrado a los papeles de médico, triunfa con 'The Pitt
- Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
- Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de 40 años de Premios Goya: de Penélope Cruz hasta Ana Belén hasta Belén Rueda y Milena Smit
- La Capitalidad de la Arquitectura según 6 expertos: ¿Qué ve el mundo cuando mira a Barcelona?
- Así cambiará la nueva serie de Harry Potter: nuevas tramas y personajes con más protagonismo