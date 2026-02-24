Ryan Coogler dirigirá nueva versión de 'The X Files' protagonizada por Danielle Deadwyler

El cineasta Ryan Coogler, director de la aclamada 'Sinners', se pondrá al frente de una nueva versión de 'The X Files' que estará protagonizada por Danielle Deadwyler, informó este lunes The Hollywood Reporter.

Coogler, quien estuvo vinculado al programa por mucho tiempo en el pasado, escribirá y dirigirá el proyecto piloto que ha recibido luz verde de manera oficial por parte de la plataforma Hullu.

Deadwyler ('The Woman in the Yard') asumirá uno de los roles centrales del proyecto, que en su versión original estuvieron a cargo de Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder).

La sinopsis del regreso de una de las series más icónicas de la televisión presenta a dos agentes del FBI altamente condecorados pero muy diferentes que forman un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables, según recoge la revista especializada.

La trama difiere con la premisa de la serie original de Fox, que se estrenó en 1993, duró nueve temporadas y dio lugar a dos películas. Por el momento ninguno de los miembros del elenco original se encuentran vinculados a este nuevo proyecto, todavía sin fecha de estreno.