Premios honoríficos de ‘Enderrock’: del acordeón de Artur Blasco a la voz de Sílvia Pérez Cruz

La 28ª edición de los premios ‘Enderrock’ dispensará un reconocimiento singular a nueve figuras que “forman parte del patrimonio musical del país, que no es una piedra inamovible, sino que evoluciona”, apunta Lluís Gendrau, director editorial de la publicación. Son los distinguidos por los premios especiales de ‘Enderrock’, que dispondrán de una parcela propia en la gala de este año, que por primera vez será doble, el 25 y 26 de marzo en el Auditori de Girona.

En primer término, el ‘Enderrock d’honor 2026’ concedido a Artur Blasco, figura clave de la música catalana de raíz, recuperador del acordeón diatónico en el Pirineo (instrumento que descubrió cuando, en los años 50, se enroló en un barco pesquero que operaba entre Islandia y el Círculo Polar) y del cancionero popular transmitido por tradición oral, 1.600 composiciones que ha recogido en los doce libros que ha publicado. Blasco las llevó también a lo escenarios en su grupo El Pont d’Arcalís (con Jordi Fàbregas, creador de Tradicionàrius) y sus alianzas con Cati Plana y Arnau Obiols. Este año publicará un volumen, en ‘Enderrock llibres’, con el periodista Ferran Riera.

Clásicos del rock

Sílvia Pérez Cruz recibirá el premio a la trayectoria y para dos bandas de rock veteranas, Sopa de Cabra y Lax’n’Busto, serán, respectivamente, el ‘Enderrock d’or’ y el ‘Enderrock estrella’. La distinción ‘Llengua i música’ va a parar al comunicador Òscar Dalmau, mientras que Lluís Cabot, miembro del ya desaparecido grupo mallorquín Da Souza, obtiene el ‘Premi Joan Trayter’ al mejor productor del año. Cabot, que usa el alias de akaluigi, ha dejado su impronta en los trabajos recientes de artistas como Maria Jaume, Triquell, Fades, Ouineta y Julieta con Mushka.

Otros tres premios corresponden a la revista de música clásica y jazz ‘440’, publicada por el Grup Enderrock. Raquel García-Tomás, que en 2023 fue la primera mujer que estrenó en el siglo XXI una ópera en el Liceu (‘Alexina B.’) y que escribe actualmente la música de una composición lírica inspirada en Hildegarda de Bingen, recibirá el galardón al mejor compositor. El premio a la trayectoria de esta publicación será para Ignasi Terraza, pianista con 32 discos como líder, que asume ahora desafíos con la IA, objeto del concierto que ofrecerá el 27 de junio en el Palau de la Música. Terraza actuará en la gala del día 25. Y el ‘Premi 440 d’honor 2026’ será para el tenor Josep Carreras.

Noticias relacionadas

El día 25 se entregarán los galardones de música clásica y jazz, y el 26 tendrá lugar la noche de los Premis de la Música Catalana, con sus categorías relativas al pop-rock, el folk, la canción de autor y las músicas urbanas. Entre las actuaciones que acogerá el Auditori de Girona están las de Joan Dausà, La Ludwig Band, Maria Jaume, Mama Dousha y Dan Peralbo.