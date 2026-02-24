El nuevo Museo Goya empieza a tomar forma en Zaragoza

Después de 13 meses de obras, el nuevo Museo Goya de la Fundación Ibercaja empieza a tomar forma en la plaza del Pilar de Zaragoza. Los trabajos de ampliación y reforma, que comenzaron en enero del año pasado, avanzan según lo previsto y la fachada del nuevo edificio está a punto de completarse. Sobre ella destacan ya el autorretrato que el propio Goya realizó en su serie 'Los caprichos', así como otros fragmentos de sus grabados.

Esta nueva fachada va a permitir que el Museo Goya (antes más conocido como Camón Aznar) 'mire' a la plaza del Pilar tras toda una vida asentado en la calle Espoz y Mina. La ampliación se ha podido realizar al incorporar un solar anexo ubicado en la calle Santiago, frente a la Delegación del Gobierno. Una pastilla de terreno que el Ayuntamiento de Zaragoza entregó a Ibercaja a cambio del suelo que la entidad financiera cedió al consistorio para poder ampliar Mercazaragoza.

El museo cerró sus puertas el 22 de diciembre de 2024 con el objetivo de reabrir totalmente rehabilitado "en el último trimestre de 2026". La fecha elegida no es casual, ya que en este ejercicio se cumplen los 150 años de la obra social de Ibercaja.

El nuevo Camón Aznar será más grande y sobre todo más moderno. El plan diseñado por el estudio zaragozano Sebasitán Arquitectos aumentará su superficie expositiva –que pasará de 3.700 metros cuadrados a 4.661–, pero también modificará la organización interna del museo, que reabrirá volcado con las nuevas tecnologías.

Sin duda, uno de los elementos más destacados del proyecto es esta nueva fachada que 'abre' el centro a la plaza del Pilar. Está formada por bloques de piedra caliza de 2,70 metros de alto por 50 de ancho. Sobre ellos, y como si de un gran lienzo se tratara, se plasman fragmentos de los grabados de Goya incluyendo personajes y figuras muy reconocibles de sus estampas como burros, monos y damas.

Una gran exposición para la reapertura

La Fundación Ibercaja está preparando una "gran exposición" en torno al genio de Fuendetodos para la reapertura, que previsiblemente tendrá lugar en el mes de octubre. Se titulará 'Solo Goya. El arte de ver' y estará comisariada por Estrella de Diego y Luis Fernández Galiano.

Mientras continúan los trabajos de ampliación y reforma, las obras de Goya del museo se están exhibiendo de forma temporal en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta, ubicado en la sede central del banco aragonés. La muestra está compuesta por 32 cuadros de Goya, todos los que posee actualmente la entidad financiera. Entre ellos, hay algunos tan destacados como los retratos de Félix de Azara o Carlos IV o el boceto utilizado para el lienzo 'El dos de mayo de 1808'. No hay que olvidar que el museo de la Fundación Ibercaja es el segundo espacio a nivel mundial, solo por detrás del Prado, con más obra pictórica del genio de Fuendetodos.

La ampliación del centro llegará de sobra a la conmemoración del bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos en 2028. Ese año la plaza del Pilar respirará Goya por los cuatro costados, ya que el Gobierno autonómico va a construir en los antiguos juzgados un nuevo espacio museístico dedicado al aragonés más universal.