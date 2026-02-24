Gira de Rosalía 2026 en España: fechas de 'Lux', entradas y todo sobre los conciertos en Madrid y Barcelona

Queda poco menos de un mes para que empiece la gira de Rosalía. La catalana iniciará sus conciertos en Lyon, Francia, el día 16 de marzo; pero pronto llegará a España haciendo ocho paradas únicamente en Madrid y Barcelona durante el mes de abril.

Rosalía ha planteado la gira como un tour internacional, de manera que ha concentrado todos los conciertos de España en dos únicos escenarios. Además, la logística del espectáculo exige que los recintos sean de grandes dimensiones para poder adaptar el espacio y la escenografía. Así, la catalana actuará en Madrid los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena y, tras dos conciertos en Lisboa el 8 y 9 de abril, la artista actuará en su tierra natal, Barcelona. Las actuaciones serán los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi.

‘Sold out’ instantáneo

Cuando las entradas se pusieron a la venta se terminaron en cuestión de minutos durante la venta al público general. La cantante ha hecho ‘sold out’ en todos los conciertos de Europa y en España fue casi instantáneo. Así, las redes se han llenado de personas buscando entradas para alguno de los ocho conciertos que dará Rosalía.

Sin embargo, muchos fans de la artista esperaban que la catalana ampliara los conciertos de la gira con alguna otra función en Madrid o Barcelona; pero observando las fechas del resto del tour, es muy poco posible conseguir una ampliación. Rosalía dará dos conciertos en Portugal entre las dos ciudades españolas y, tras los conciertos en Cataluña, la artista se marcha a Ámsterdam. Aún así, muchos seguidores de la cantante no pierden la esperanza de que se anuncie alguna nueva fecha antes de terminar la gira.

Los detalles de los concierto

Aún se desconoce cómo serán los conciertos exactamente, así como las canciones que cantará. Sin embargo, ya se saben algunos detalles. Por un lado, la distribución del escenario y de la pista. La plataforma tendrá forma de cruz latina, recordando a la planta de una catedral. Así, Rosalía sigue con la estética vinculada a la fe que tanto caracteriza el álbum. De esta manera, la pista quedará dividida en cuatro partes. Además, en los planos se muestra un pequeño escenario adjunto en medio de la pista que permitirá a aquellos que están al final poder ver a la cantante de cerca.