Gastón Maluenda, artista del Circ Elefant d’Or: "Hago el cuádruple salto mortal, el ejercicio más difícil de la historia del circo"

Hay acrobacias que solo una treintena de personas han conseguido completar en toda la historia del circo. Una de ellas es el cuádruple salto mortal en el trapecio, una figura que, según explica Gastón Maluenda, trapecista chileno que actúa en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, hoy en día solo ejecutan tres artistas en el mundo. Girona podrá verlo estos días en una nueva edición del certamen, con números de exigencia extrema y años de entrenamiento detrás antes de salir a pista.

Maluenda forma parte de The Flying Maluenda’s, un grupo integrado por diez trapecistas —entre hermanos y primos— que presentan en Girona el trapecio volante en cruz (360º). El artista ha explicado que en Chile la familia tiene tres circos y que, en esta ocasión, han reunido dos compañías, el circo Los Tachuela y el circo El Maluenda, para crear este número conjunto. “Somos la séptima generación de una familia de circo en Chile”, ha señalado, destacando el orgullo de representar a su país y a su linaje en un festival internacional. Con 23 años, es el miembro mayor del grupo, donde el más joven tiene 15, y ha recorrido diferentes países en otras formaciones antes de presentarse en Europa como familia. Actuar juntos, ha dicho, es “una responsabilidad muy bonita” y asegura que se han preparado “muy bien, física y mentalmente”, conscientes de la magnitud del certamen.

Algunos de los artistas que participan en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or / ANIOL RESCLOSA

El festival, que se celebrará del 26 de febrero al 2 de marzo en la Gran Carpa del Camp de Mart, en el parque de la Devesa, llega a esta edición con una cifra que la organización ha querido destacar: 24.000 entradas vendidas de manera anticipada, lo que supone un récord de venta previa. El director del festival, Genís Matabosch, ha calificado el festival como un “paseo de emociones” que va “desde el sobresalto hasta las sonrisas, la admiración y la plasticidad”, y ha definido el certamen como una “auténtica Torre de Babel internacional” que trae a Girona “el circo mundial de primerísima división”.

Matabosch ha remarcado que el Elefante de Oro mantiene su sello distintivo: presentar 24 atracciones nunca vistas ni una sola vez en la pista de un circo europeo. La edición de este año reunirá a 75 artistas llegados de 16 países y se estructurará en dos semifinales, los espectáculos azul y rojo, con números “muy diferentes unos de otros”. Matabosch ha insistido en que los artistas llegan a Girona con una trayectoria consolidada en sus países de origen, aunque sus números sean inéditos en Europa.

Algunos de los artistas que participan en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or / ANIOL RESCLOSA

Una obra de arte

Según el director, la dificultad técnica es uno de los grandes valores del cartel de este año. Además de los trapecios volantes en cruz, el programa incluye saltos de báscula de Mongolia y un número de China que combina cama elástica tradicional, cama elástica aérea y saltos de báscula, con una gran complejidad. También habrá propuestas individuales y colectivas que reúnen entre diez y doce artistas en pista. Matabosch ha querido poner en valor que, detrás de cada actuación, hay un trabajo que va más allá del entrenamiento físico. “Requieren un entrenamiento diario intenso, largo, de muchísima preparación, pero también está el trabajo detrás de otros profesionales, como pueden ser los coreógrafos, la confección de vestuario y el maquillaje”, ha explicado. Y lo ha resumido con una idea clara: “Cada atracción es una obra de arte total de principio a fin”.

Entre las novedades del cartel también está la suspensión capilar, en una atracción individual de la mexicana Lucero Méndez; los malabares con bastón del japonés Issei Takahashi; y el lanzamiento de tazas sobre rodillo del grupo chino Shaanxi Acrobatic Art Troupe. Además de la competición y el espectáculo, Matabosch ha defendido que el Elefante de Oro es también un espacio de encuentro profesional. Durante estos días, ha explicado, a Girona llegan no solo miles de espectadores, sino también cazatalentos y directores de casting que buscan contratar nuevas atracciones.

Noticias relacionadas

Además, las sesiones del espectador, con precio único de 18 euros, se celebrarán por primera vez en los dos primeros días del festival, el jueves 26 a las 20.30 horas y el viernes 27 a las 17.30 horas, en una decisión que la organización vincula a la voluntad de “escuchar al público” y mejorar el formato. Con este planteamiento, el Elefante de Oro vuelve a convertir a Girona en un punto de referencia del circo internacional, con números de altísima dificultad y una apuesta clara por llevar a la ciudad propuestas que, hasta ahora, no se habían visto en ninguna otra pista europea.