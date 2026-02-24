Gabriela Cabezón Cámara y Mathias Énard, preseleccionados para el Booker Internacional

El International Booker Prize desveló este martes los nombres de los trece libros de literatura extranjera preseleccionados para optar este año a este premio, uno de los más prestigiosos del panorama literario mundial y al que se habían presentado 128 trabajos.

Son trece libros traducidos de once lenguas distintas, entre los que se encuentra uno solo escrito originalmente en español: 'Las niñas del naranjo', que la argentina Gabriela Cabezón Cámara publicó originalmente en 2023.

Las otras novelas preseleccionadas son traducciones del francés (dos), alemán (dos), chino, italiano, portugués, neerlandés, búlgaro, farsi, sueco y danés.

Los requisitos para optar al Booker International son que la obra seleccionada haya sido publicada o vaya a serlo en inglés (en Reino Unido y/o Irlanda) entre mayo de 2025 y abril de 2026. No importa la fecha de publicación en su lengua original; de hecho, en esta edición se ha seleccionado una obra de hace 30 años, informa Efe.

Como reconocimiento a la labor de los traductores, los seis libros que superen la primera criba serán galardonados con un premio monetario de 5.000 libras (5.730 euros), que se repartirá a medias entre el autor y el traductor. Esa primera criba o 'Short List' se dará a conocer el 31 de marzo.

El ganador final se anunciará el 19 de mayo en una ceremonia que tendrá lugar en la Tate Modern. El premio de 50.000 libras (57.300 euros) también se repartirá entre autor y traductor.

El pasado noviembre, la autora argentina ya ganó el National Book Award por 'Las niñas del naranjel', su novela sobre la Monja Alférez con el galardón a la mejor obra traducida al inglés -en este caso por Robin Meyers-, con una obra que revisa un personaje real de la colonización española, Antonio de Erauso, en un relato surrealista que combina la sátira y el universo 'queer'. Es la historia de una monja, Catalina de Erauso, que en el siglo XVII escapó de los muros del convento para convertirse en Antonio, un soldado desalmado y cruel en tierras del virreinato de Perú y México.

Las trece novelas preseleccionadas son:

Las noches son tranquilas en Teherán, de Shida Bazyar, traducida del alemán por Ruth Martin y publicada por Scribe UK.

Somos verdes y temblamos, de Gabriela Cabezón Cámara, traducida del español por Robin Myers y publicada por Harvill.

El soldado recordado, de Anjet Daanje, traducida del neerlandés por David McKay y publicada por Scribe UK.

Los desertores, de Mathias Énard, traducida del francés por Charlotte Mandell y publicada por Fitzcarraldo Editions.

Pequeño consuelo, de Ia Genberg, traducida del sueco por Kira Josefsson y publicada por Wildfire.

La que permanece, de Rene Karabash, traducida del búlgaro por Izidora Angel y publicada por Peirene Press.

El director, de Daniel Kehlmann, traducida del alemán por Ross Benjamin y publicada por riverrun.

Así como está la tierra, de Ana Paula Maia, traducida del portugués por Padma Viswanathan y publicada por Charco Press.

El duque, de Matteo Melchiorre, traducida del italiano por Antonella Lettieri y publicada por Foundry Editions

La bruja de Marie NDiaye, traducida del francés por Jordan Stump, publicada por MacLehose Press

Mujeres sin hombres de Shahrnush Parsipur, traducida del persa por Faridoun Farrokh, publicada por Penguin International Writers

El niño de cera de Olga Ravn, traducida del danés por Martin Aitken, publicada por Viking

Diario de viaje a Taiwán de Yáng Shuāng-zǐ, traducida del chino mandarín por Lin King, publicada por And Other Stories

26 autores y traductores representan a 14 países

Según la organización del Booker, los libros preseleccionados presentan, entre muchos otros personajes memorables, a un conquistador argentino homosexual, un director de cine alemán con moral comprometida, una virgen jurada que renuncia a su feminidad, una estrella infantil convertida en ladrona, un novelista japonés con un apetito desmedido, un aristócrata italiano peculiar y una noble danesa acusada de brujería. Transportan a los lectores desde una brutal colonia penitenciaria en la selva brasileña hasta una aldea albanesa gobernada por leyes ancestrales, desde un asilo para soldados traumatizados en Bélgica hasta un exuberante jardín en las afueras de Teherán.

En total, los 26 autores y traductores representan a 14 países y cuatro continentes, mientras que los libros se han traducido de 11 idiomas.

Dos de los libros se publicaron en sus idiomas originales en el siglo pasado. La Bruja se publicó en francés en 1996, mientras que Mujeres sin Hombres se publicó en persa en 1989, un lapso de 37 años entre su publicación original y su reconocimiento en el Premio Booker Internacional. Otro libro de la lista, Diario de viaje a Taiwán, se presenta como la traducción de un texto redescubierto de un novelista japonés de la década de 1930, pero se publicó por primera vez, en chino mandarín, en 2020.

La lista larga reconoce a algunos de los nombres más destacados de la ficción mundial, así como a autores que probablemente sean nuevos para muchos lectores anglófonos. Además de tres novelas debut (Las noches son tranquilas en Teherán, de Shida Bazyar; El duque, de Matteo Melchiorre; y La que queda, de René Karabash), presenta a seis autores nominados anteriormente al Premio Booker Internacional (Gabriela Cabezón Cámara, Mathias Énard, Ia Genberg, Daniel Kehlmann, Marie NDiaye y Olga Ravn) y siete traductores nominados previamente (Ruth Martin, David McKay, Charlotte Mandell, Kira Josefsson, Ross Benjamin, Jordan Stump y Martin Aitken).

Cinco de las parejas autor/traductor han sido nominadas anteriormente al Premio Booker Internacional: Marie NDiaye y Jordan Stump en 2016; Mathias Énard y Charlotte Mandell en 2017; Daniel Kehlmann y Ross Benjamin en 2020; Olga Ravn y Martin Aitken en 2021. y Ia Genberg y Kira Josefsson en 2024.