Walker Evans y Pérez Siquier, dos ases de la fotografía documental, inician la nueva temporada expositiva de KBr

Las exposiciones 'Now and then', retrospectiva dedicada al estadounidense Walker Evans, y 'Pérez Siquier. Colecciones Fundación Mapfre', una amplia selección de la obra del fotógrafo almeriense, estrenan la nueva temporada de KBr, el centro de fotografía de la Fundación Mapfre en Barcelona. Ambas muestras se inauguran el próximo jueves y se podrán visitar hasta el 24 de mayo.

Como la novela 'Las uvas de la ira', de John Steinbeck, o el álbum 'Dust bowl ballads', de Woody Guthrie, las fotografías que Walter Evans (1903-1975) hizo de tres familias de arrendatarios agrícolas de Alabama en el verano de 1936 son documentos extraordinarios de los efectos de la Gran Depresión en el sur rural de Estados Unidos, donde a la crisis económica general se sumaron años y años de tormentas de polvo ('dust bowls') insólitamente frecuentes y fuertes. La revista 'Fortune' encargó el reportaje al escritor y guionista de cine James Agee y a Evans, pero ante la extensión del texto del futuro Premio Pulitzer por 'Una muerte en la familia' desistió del proyecto. No así Agee y Evans, que publicaron su trabajo en forma de libro: 'Let us now praise famous men' (1941). Quizá sean las de los Fields, los Burroughs y los Tengle, así como las de sus desnudas casas de madera, las imágenes más icónicas de Evans. Austeridad máxima, cero recreación en la pobreza, por otro lado evidente en los harapos de los niños y los menajes ínfimos.

Fotografía de Walker Evans, en Nueva Orleans, en 1935 / Walker Evans / Fundación Mapfre

Sin estilo

"Evans nunca intentó impresionar con su técnica, y eso que tenía una técnica muy sofisticada, ni con extravagancias -dijo por videoconferencia David Campany, director creativo del International Center of Photography de Nueva York y comisario de 'Now and then', en la presentación de la muestra-. Siempre definió su estilo como 'documental'. Lo cierto es que no tenía un estilo. Era un fotógrafo 'espía' en su serie de retratos en el metro de Nueva York; un fotógrafo de arquitectura, y muy bueno por cierto, cuando fotografiaba edificios, y un fotógrafo industrial cuando fotografiaba herramientas".

Cultura de masas

Evans comprendió de manera muy temprana que los rótulos comerciales, a menudo hechos a mano, las vallas publicitarias, los luminosos de las marquesinas de las salas de espectáculos, los carteles y las señales de tráfico constituían una especie de idioma vernáculo de Estados Unidos. En este sentido, se avanzó varias décadas al pop art. "Quería que la parte más basura de la cultura de masas formara parte de sus fotografías, tanto porque formaba parte de la vida diaria estadounidense como porque quería introducir una mirada crítica sobre ella", señaló Campany. A la cultura automovilística, otra seña de identidad norteamericana, dedicó Evans abundantes tiempo y película. Desde los años 30, cuando el automóvil era símbolo de estatus, hasta los años 70, cuando había casi tantos coches oxidándose en cementerios de coches como circulando.

'Now and then' recorre la obra de Evans a través de 231 obras.

Escaparate de pitonisa, en 1962 / Walker Evans / Fundación Mapfre

La vida en La Chanca, Almería

El almeriense Carlos Pérez Siquier (1930-2021) aprovechó su lejanía de las capitales culturales para desarrollar "una visión particular de la fotografía", en palabras de Eva M. Vives, comisaria de la exposición elaborada a partir de los fondos de la Fundación Mapfre. De 1956 a 1962 documentó la vida en La Chanca, barrio marginal de Almería. Hizo en esa etapa una fotografía "humanista inspirada en el neorrealismo italiano", según Vives, fruto de haberse ganado la confianza de los habitantes del poblado, con origen en las cuevas vivienda excavadas en una ladera de la alcazaba almeriense. Más personas dignas que entorno miserable.

Noticias relacionadas

Una fotografía de la serie 'La playa', de Pérez Siquier / Pérez Siquier / Fundación Mapfre

Pionero del color artístico

Entre 1962 y 1965 Pérez Siquier regresó a La Chanca con otra mirada. Para empezar, centrada en la arquitectura y en la geología de la barriada, no tanto en su población. "En los volúmenes, los colores y las texturas" de La Chanca, puntualizó Vives. Una mirada, además, en color, que entonces no se consideraba una técnica artística, a lo sumo era publicitaria. En la serie 'Informalismos', de 1965, fue Pérez Siquier un paso más allá en su esquematización digamos arqueológica de La Chanca: imágenes en color de los distintos estratos de vida que muestran las paredes de La Chanca. En el ciclo fotográfico 'La playa' (1972-1980) Pérez Siquier retrató en primerísimo, agresivo primer plano el novedoso veraneo guiri y autóctono en los arenales andaluces, de nuevo en color. Veraneo chillón e intrusivo ya entonces a los ojos de Pérez Siquier. La muestra avanza hacia etapas más poéticas del artista.