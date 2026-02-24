Iñigo Ugarteburu, CEO de BMAT: “Puede llegar a haber artistas de IA populares, pero no creo en un reemplazo”

Saber por dónde circulan las canciones y qué usos se hace de ellas: un reto fundamental en el que se mueve hoy la música. Y afinar así la monetización de ese proceso. Misión compleja en la que BMAT lleva la delantera, desde sus oficinas en una nave industrial de Sants, desarrollando una tecnología implantada por sociedades de gestión de todo el mundo y que mueve 3.000 millones de euros al año en concepto de ‘royalties’. “Una empresa que trabaja para los creadores, para que cobren y puedan vivir de su trabajo”, concreta Iñigo Ugarteburu, su CEO.

BMAT cumple 20 años y lo hace en un momento de expansión (acaba de adquirir dos empresas de software (Improvize, francesa, y SoundSys, con sede en Singapur), transitando de la ‘start up’ especializada en la monitorización de canciones hacia un modelo de empresa de datos. Creada en 2006 por Àlex Loscos, Salvador Gurrera y Pedro Cano, bajo el paraguas del Music Technology Group (de la Pompeu Fabra), BMAT es hoy un actor de primer orden a escala global, uno de los selectos integrantes del ‘board’ de DDEX, el comité que establece el lenguaje de internet en el mundo musical, junto a gigantes como Amazon, Apple y Google, así como las ‘majors’ discográficas y las sociedades de gestión más importantes.

Iñigo Ugarteburu (Zarautz, 1979) sitúa en el oficio musical y creativo la raíz de todo, y él mismo es un creador con dos discos a su nombre, si bien ha desarrollado su trayectoria en la industria, donde, asentado largamente en Londres, ha ocupado cargos destacados en EMI, Sony Music, ASCAP y Meta. Ahora, en BMAT trabaja con todo el ecosistema musical: sociedades de gestión (130 en todo el mundo), sellos, editores, plataformas digitales y televisiones y radios, “de una manera holística”, para procesar el uso de las canciones y reportarlo.

La IA y su entrenamiento

Las cifras de la música que fluye cada día por la Red impresionan. “Tenemos una base de datos de más de 300 millones de canciones”, afirma Ugarteburu. Las que se generan con IA son “un territorio por explorar”, apunta, en el que las sociedades de gestión no van a una. “Algunas creen que es conveniente admitir a miembros que son compositores de IA y otras creen que no lo es”. Pero su presencia “ha crecido de modo exponencial y se ha convertido en un problema”, ya que la legislación “está yendo un pelín por detrás”. Las canciones de IA brotan a partir de modelos entrenados con temas hechos por humanos y “poder obtener licencias lo antes posible es fundamental”. Los movimientos de Universal con Udio y de Warner con Suno, todavía en fase experimental, sugieren un camino. “Pero, por ahora, hay poca protección y el impacto es muy fuerte”.

Íñigo Ugarteburu ha desarrollado su trayectoria en la industria musical, donde también ha trabajado en empresas como EMI, Sony Music y Meta. / Jordi Otix / EPC

Es creciente la presencia de canciones ‘fake’ en las plataformas, pistas sintéticas producidas en cadena. No hay cifras oficiales, pero “la cantidad es seria, retocando el nombre de un artista famoso u otras variaciones, para cobrar algo que no es tuyo”. Ahí, BMAT quiere “ayudar a las plataformas a identificar esas prácticas”. ¿Veremos un proceso de sustitución de artistas humanos por la IA? “Puede llegar a haber artistas de IA populares, pero no creo en ese reemplazo. Será una evolución que, con el tratamiento adecuado, puede llegar a ayudar a crear más, o de otra manera”. Tal vez él mismo, como músico, se servirá de ella. “El día que vuelva a componer espero poder utilizar IA”.

Encontrar tu comunidad

El ‘streaming’ ha traído esta abundancia “que puede llegar a angustiarte, porque no puedes escucharlo todo”. Pero, ahora, es practicable algo que en otros tiempos era más borroso o imposible, saber quién escucha una canción y dónde. Interesante para artistas bajo radar que buscan a su público. “Lo veo porque yo he hecho música de minorías, y como decía el grupo de post-hardcore Fugazi, tienes que saber encontrar tu familia, tu círculo”, apunta Ugarteburu. Y que esa información te permita identificar una comunidad y montar una gira. “El mundo ha cambiado y siempre podemos mirar lo negativo, pero también hay que ver las cosas positivas”.

El 20º aniversario permitirá celebrar el camino andado: BMAT lo celebrará en octubre con una edición especial de su cumbre bienal, el Summus, que incluirá un evento (accesible con invitación) en La Paloma. “Unos 300 profesionales de todo el mundo, ‘ceos’ de sociedades, sellos y plataformas. Los ‘top’ de la industria reunidos en Barcelona”.