El Brunch Electronik 2026 presenta nuevas golosinas (de Kaytranada a Jeff Mills) con Jordi Roca: "Hemos intentado que estén todos los géneros posibles de la electrónica"

Como una estrella del pop (de hecho en su campo lo es), Jordi Roca, el reputado y mediático pastelero del Celler de Can Roca, apareció por sorpresa en medio de un curioso escenario, "un paisaje divino", definió él (también tenía un aire a la pradera de los Teletubbies), para ser el maestro de ceremonias de la presentación este martes del cartel de la próxima edición del Brunch Electronik. "Perdón porque, precisamente hoy, estoy un poco afónico", bromeó antes de introducir el funcionamiento de este atípico anuncio de una programación musical.

A su alrededor, decenas de platillos colmados de golosinas y caramelos giraban en una cinta para que los presentes, entre ellos la 'dj' Yu Su, se los zamparan sin pensar en el dentista. Y, ahí estaba la gracia, grabados en los platillos se podían leer los nombres de los artistas que actuarán en la cuarta edición del Brunch Electronik en formato festival los próximos 7 y 8 de agosto en el Parc del Fòrum de Barcelona. Destacó la aparición debajo de unas golosinas con forma de helado de cucurucho del influyente productor Kaytranada, pero también, claro, por la leyenda de Detroit Jeff Mills o el dúo francés Cassius, que se suman a algunos cabezas de cartel ya conocidos como Eric Prydz, Paul Kalkbrenner o Floating Points.

François Jozic, director del Brunch Elektronik, en la presentación del cartel con un 'show' culinario de Jordi Roca, este martes en Barcelona. / MANU MITRU

"Hemos intentado que estén todos los géneros posibles de la música electrónica, con talentos internacionales y talentos nacionales. Es la misión de Brunch presentarte a los artistas que te gustan, que igual no pueden venir cada domingo, en el formato Brunch habitual durante el verano en el Poble Espanyol, pero sí aprovechando el festival para presentar algo más potente", explicó a este diario François Jozic, director del festival, también responsable del Sónar desde hace unos meses. Es el caso de Kaytranada, que presentará un "'show' especial que sería imposible de hacer en un Brunch de domingo por tamaño de escenario, etcétera".

Al lado de estos nombres, artistas locales como Mercè, Paula GM o algunas piezas de la escena urbana catalana como los Flashy Ice Cream. Uno de los seis escenarios del festival, que el año pasado reunió a más de 70.000 personas, estará dedicado al talento de casa. "Somos un festival que el 80% del público es de Barcelona, algo que siempre sorprende a todo el mundo... Tenemos casi la obligación de que los artistas locales puedan presentarse a sus amigos, conocidos... Igual les servirá de plataforma para que ellos luego puedan viajar y ser reconocidos también fuera", defendió Jozic.

Noticias relacionadas

El responsable del festival vislumbra un futuro a corto plazo en el que el Brunch consolide y mantenga sus dimensiones. "Puede ser que en un futuro crezcamos, pero seguramente será fuera de Catalunya o fuera de España. Aquí lo que queremos es consolidar el festival, mejorar la calidad de la experiencia y esto no pasa por crecer en cuanto a volumen pero sí a nivel cualitativo", zanjó Jozic.