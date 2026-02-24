Literatura catalana
Agnès Marquès recoge el Premi Ramon Llull por la novela 'La segona vida de Ginebra Vern'
Agnès Marquès: "El periodismo es un buen lugar de conflicto porque recoge la esencia de la humanidad"
Agnès Marquès gana el Ramon Llull con una novela sobre los límites de la verdad y el periodismo viral
ACN
La periodista y escritora Agnès Marquès (Barcelona, 1979) ha recogido este martes el XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull con la novela 'La segona vida de Ginebra Vern'. Durante un acto en la capilla del Convent dels Àngels de Barcelona, Marquès se ha mostrado emocionada por recibir el premio, destacando el recorrido personal y profesional que ha hecho con la obra acompañada de la gente que quiere. Basada en hechos reales, la novela está protagonizada por una periodista que escribe un artículo muy íntimo, que se vuelve viral, sobre tres personas de un pequeño pueblo de Texas. 'La segona vida de Ginebra Vern' trata sobre “la distancia insalvable que hay entre los hechos y el relato”. La novela se publicará este miércoles y el premio está dotado con 60.000 euros.
En declaraciones a la ACN, Marquès ha afirmado que el premio la anima a seguir escribiendo y que, de hecho, ya tiene una idea para el próximo libro. La periodista ha asegurado que escribir es un “lugar de ovación” y de “libertad”. “Estás en un planeta nuevo y luego voy haciendo incursiones y te vas quedando cada vez más tiempo. Yo ahora veo que hay un planeta nuevo. Seguro que escribiré”, opinó sobre la escritura.
“Estoy muy contenta, se me ha hecho largo. Desde la sorpresa inicial hasta el día de hoy”, ha señalado. “Es emocionante ver el recorrido, lo que has hecho con la gente que quieres, la gente que te ha acompañado. Y la verdad es que estoy profundamente emocionada”, ha añadido sobre el hecho de recibir el premio este martes.
“Es una novela de amor; todos los personajes toman decisiones en función del amor, y es un amor que me gusta dibujarlo como un lugar reconfortante donde todos estamos bien la mayoría de las veces porque lo necesitamos para vivir y sentirnos acompañados y queridos”, ha explicado sobre el libro. “Pero también es un lugar desde donde a veces tomamos decisiones que pueden ser conflictivas, controvertidas e incluso cuestionables”, ha añadido.
Respecto a las noticias 'clickbait', ha afirmado que buscan que nos “posicionemos como consumidores rápidamente sobre un tema, decir si blanco o negro”. “El periodismo invita a la reflexión, a aplicar matices, y lógicamente muchas veces es difícil llegar a una conclusión porque el mundo no es blanco o negro”, ha planteado. Marquès establece así un paralelismo entre las noticias clickbait y una sociedad que avanza a gran velocidad.
