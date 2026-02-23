Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gira agotada

Rosalía sortea entradas para asistir al 'Lux Tour' en Madrid

La cantante Rosalía

La cantante Rosalía / Marta Pérez / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Después de agotar todas las entradas para la gira mundial de 'Lux Tour', Rosalía ha sorprendido este lunes al ofrecer a sus fans la oportunidad de conseguir tickets para su concierto en Madrid.

La cantante catalana ha habilitado un link, que ha compartido la cuenta oficial 'Hola Rosalía' en X, para que algunos de sus seguidores puedan asistir al 'show' tras rellenar un breve formulario y ser seleccionados en un sorteo entre todos los participantes.

"Regístrate por una oportunidad de ganar boletos", han compartido desde el perfil. El enlace habilitado pide datos personales de la persona participante en el sorteo así como una breve descripción de "a quién llevarías al concierto y por qué".

La artista de Sant Esteve Sesrovires empezará su gira el próximo 16 de marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. La intérprete también actuará en España aunque, esta vez, solamente en Madrid y Barcelona.

En concreto, Rosalía ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid (30 de marzo, 1, 2 y 3 de abril) y cuatro más en el Palau Sant Jordi de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril).

