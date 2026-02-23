Los premios Goya llegan a Barcelona: ¿se pueden comprar entradas o asistir de público? Estas son las opciones

La ciudad condal se prepara para la fiesta del cine español. Durante todo el mes de febrero se han llevado a cabo actividades por toda Barcelona relacionadas con los premios. Este sábado se celebran los galardones en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).

Este año y como las otras ediciones, los premios se pueden ver a través de RTVE y se retransmitirán en directo por La 1, presentados por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Sin embargo, aunque el recinto cuenta con un aforo de 3.084 butacas y un escenario de 420 m², la asistencia no está abierta a todo el público. Así, únicamente pueden asistir los profesionales del sector.

A pesar de que no se puede acceder al recinto, algunos afortunados podrán acceder a la zona de alfombra roja. La Academia del Cine dispuso un sorteo a principios de mes para poder ver desde cerca a los nominados y nominadas luciendo sus mejores galas. Sin embargo, el concurso se encuentra ya cerrado desde el día 10 de febrero.

La gala empieza a las 22 h, hora local, e incluirá la emisión de la alfombra roja, entrevistas previas a los actores y actrices, así como a los directores y directoras, y la entrega de premios en tiempo real. Además, en las redes de la Academia del Cine, se irá actualizando la información de los premios en directo.