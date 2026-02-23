La fiesta del cine
Los premios Goya llegan a Barcelona: ¿se pueden comprar entradas o asistir de público? Estas son las opciones
Los galardones se daran en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona este sábado
Dúnia Drudis Picazos
La ciudad condal se prepara para la fiesta del cine español. Durante todo el mes de febrero se han llevado a cabo actividades por toda Barcelona relacionadas con los premios. Este sábado se celebran los galardones en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).
Este año y como las otras ediciones, los premios se pueden ver a través de RTVE y se retransmitirán en directo por La 1, presentados por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Sin embargo, aunque el recinto cuenta con un aforo de 3.084 butacas y un escenario de 420 m², la asistencia no está abierta a todo el público. Así, únicamente pueden asistir los profesionales del sector.
A pesar de que no se puede acceder al recinto, algunos afortunados podrán acceder a la zona de alfombra roja. La Academia del Cine dispuso un sorteo a principios de mes para poder ver desde cerca a los nominados y nominadas luciendo sus mejores galas. Sin embargo, el concurso se encuentra ya cerrado desde el día 10 de febrero.
La gala empieza a las 22 h, hora local, e incluirá la emisión de la alfombra roja, entrevistas previas a los actores y actrices, así como a los directores y directoras, y la entrega de premios en tiempo real. Además, en las redes de la Academia del Cine, se irá actualizando la información de los premios en directo.
