Los Goya vuelven a Barcelona 26 años después: quién ganó y cómo fue la gala del 2000

Barcelona vuelve a ser la capital del cine español tras 26 años. En el año 2000 los premios Goya llegaron a Barcelona por primera vez y no han vuelto desde entonces. Hasta este sábado 28, cuando se celebrará la anual fiesta del cine en la ciudad condal.

Parece que en el 2000 todo era muy diferente, pero muchos de los personajes que entonces aparecían en las grandes pantallas o estaban tras las cámaras son los mismos. El 2000 fue el año de Almodóvar, que arrasó con 'Todo sobre mi madre', que se llevó hasta siete premios de las catorce nominaciones que tenía. Así se llevó los galardones a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guion Original y Mejor Música, entre otros. Además, la gala fue presentada por Antonia San Juan, que era también candidata a ganar uno de los premios por el filme de Almodóvar.

Pero Almodóvar no fue uno de los personajes principales de la noche únicamente por sus victorias, sino que protagonizó el momento que más quedó en la memoria de los espectadores. El director empezó a cantar ‘Cumpleaños feliz’ al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día y que no ha vuelto a asistir a la gala.

Otra de las películas galardonadas fue ‘Solas’, la ópera prima de Benito Zambrano, que se llevó cinco premios, entre ellos a Mejor Guion Original y a Mejor Actor Revelación a Carlos Álvarez-Nóvoa. Esta distinción fue curiosa, ya que le otorgaron el galardón a la edad de 59 años. De esta manera, Luís Tosar, que presenta la gala de ese año, se quedó sin premio, ya que estaba nominado en la misma categoría que Álvarez-Nóvoa por la película ‘Flores de otro Mundo’.

En las principales categorías, los principales premiados fueron Francisco Rabal, a Mejor Actor Protagonista por 'Goya en Burdeos'; y Cecilia Roth, a Mejor Actriz Protagonista por 'Todo sobre mi madre'.