Focus, una empresa familiar con 40 años de trayectoria

Grup Focus celebra sus 40 años en plena expansión y premios que reconocen la iniciativa de su presidente, Daniel Martínez de Obregón, fundador de esta empresa que desde sus inicios ha compaginado servicios técnicos con su pasión por la cultura y el teatro. El origen de Focus, un potente grupo con 18 empresas hoy, surge de una célula: el grupo aficionado Génesis Teatral del Turó de la Peira. Los mismos que crearon la compañía, que cargaban y descargaban la furgoneta cuando iban de bolo son los fundadores de Focus: Daniel Martínez y su esposa Amparo Martínez, Jordi González y Ángel Torrecillas.

Daniel Martínez de Obregón, fundador de FOCUS, recoge la Medalla de Oro al Mérito Cultural en el Ayuntamiento de Barcelona. En la imagen, junto a su nieta. / MANU MITRU / EPC

Grup Focus se ha convertido con el tiempo en una importante empresa privada de capital español que destaca en la producción y exhibición de espectáculos. Gestiona cuatro teatros, el histórico Teatre Romea donde Joel Joan pronto asumirá el desafío de ‘Vània’, y el no menos famoso Teatre Goya, donde García Lorca estrenó 'Mariana Pineda' protagonizada por Margarita Xirgu. También el Teatre Condal en el Paral·lel que han convertido en la casa del musical donde actualmente triunfa una moderna versión de ‘Germans de sang’ y La Villarroel, donde se acaba de estrenar una nueva producción de ‘Els fills’, de Lucy Kirkwood, interpretada por un trio de ases: Mercè Arànega, Jordi Boixaderas, Emma Vilarasau. Focus también está en Madrid desde hace años donde junto a Pentación adquirió el teatro La Latina. El grupo ha expandido su negocio al audiovisual, con base en Madrid y Barcelona.

Y en dos años Focus espera tener listo Génesis, su primera sala de propiedad en Barcelona. Lo construirá en su sede de Poblenou que se transformará y ampliará para acoger no solo las oficinas de la empresa sino un moderno teatro de 500 plazas y una escuela de artes escénicas para 600 alumnos que formará desde técnicos en luz y sonido a actores y directores.

Isabel Vidal, presidenta de Adetca y nueva CEO del Grupo Focus. / Macarena Pérez / EPC

En la actualidad Focus ya ha puesto en marcha el relevo generacional. Lo demuestra el nombramiento de Isabel Vidal como CEO, una trabajadora de la casa que empezó vendiendo entradas y ahora pilota la empresa que preside Martínez. Focus quiere perdurar y ser eterna en el tiempo. Para ello seguirán atentos a los grandes nombres de la escena y con la antena puesta para sintonizar con los nuevos talentos y tendencias. Pero ya se sabe el dicho: "There is no business like show business". La última palabra la tiene el público y Focus se está esforzando en atender a los amantes del teatro con diferentes iniciativas como Grans teatrerus y el Congreso internacional de espectadores.

Un render de como será Gènesis, un teatro y escuela que conectará industria y arte en Poblenou. / FOCUS / EPC

Nacida en 1986, Focus se ha convertido en un referente en el sector y no solo como productor y exhibidor de espectáculos en vivo. Esta sociedad anónima blindada a la entrada de capital ajeno con 52 accionistas tiene una facturación que ronda los 67 millones de euros y tiene 400 nóminas. Y todo empezó con Génesis, ese grupo amateur de Barcelona que dará nombre al nuevo teatro y a la escuela de Focus. Este ambicioso proyecto con una inversión de 11 millones de euros tiene previsto levantar el telón en septiembre de 2028.