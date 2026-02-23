El festival Maleducats cancela su próxima edición en el Fórum

El festival Maleducats ha cancelado su próxima edición, que tenía previsto celebrarse en el Fórum de Barcelona el próximo 9 de mayo, "por motivos relacionados con la logística técnica de montaje", según ha confirmado este lunes la organización. Según el comunicado difundido por el equipo, "no es posible llevar a cabo el festival tal y como estaba planteado".

Las personas que ya habían adquirido su entrada recibirán la devolución automáticamente en el mismo método de pago utilizado en la compra. No será necesario realizar ningún trámite adicional, aunque el plazo de reembolso puede variar en función de cada entidad bancaria.

La decisión se ha tomado “con mucha pena”, tal y como expresan los organizadores, que agradecen el apoyo y la comprensión del público. Pese a la cancelación, la organización subraya que no se trata de una despedida definitiva. Maleducats ha confirmado su intención de regresar en 2027 “con más fuerza, aprendizaje y ganas que nunca”.

El festival ya había confirmado como cabeza de cartel al cantante Rels B, en la que iba a ser la única actuación del mallorquín en Catalunya durante 2026. También estaban confirmados los artistas Lia Kali y John Poe.