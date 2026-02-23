Elvira Dyangani Ose dejará finalmente el MACBA en abril y el museo ya busca nueva dirección

La directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, ha comunicado este lunes al museo que cesará en sus funciones a principios de abril, coincidiendo con la clausura de la exposición y de las actividades de 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica'. La decisión llega después de que el Consorcio, órgano de gobierno del MACBA, haya comunicado a la directora del museo que no es posible compatibilizar el actual cargo con la dirección de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi. Según ha anunciado el MACBA, próximamente se publicarán las bases para la elección de una nueva dirección.

A finales de enero, Dyangani Ose anunció a través de su cuenta de Instagram su intención de compaginar la dirección del MACBA con la dirección artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi hasta el próximo de septiembre, que es cuando finaliza su contrato, pero los órganos directivos de la institución han resuelto que el puesto requiere dedicación exclusiva.

Así lo recoge el informe jurídico del Ayuntamiento de Barcelona que la Comisión Delegada del Consorcio MACBA, reunida el pasado 19 de febrero para valorar la petición de la directora del museo, esgrime la hora de recordar que el contrato de alta dirección de Dyangani Ose no permite compatibilizar el puesto con responsabilidades como la dirección de una gran exposición internacional en un emirato árabe. El Consorcio del MACBA es el órgano de gobierno del museo y está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña, el Ministerio de Cultura y la Fundación MACBA.

Dyangani Ose llegó al MACBA en julio de 2021 tras valorar el Consejo General del Consorcio del museo su voluntad de aportar "una mirada innovadora sobre el papel del museo en el escenario local e internacional", además de mostrar "una clara voluntad de conexión con los debates contemporáneos sobre el papel del arte en este principio de siglo, sin eludir un claro compromiso con las problemáticas sociales".

Nacida en Córdoba en 1974, la directora del Macba se licenció en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un diploma de Estudios Avanzados en Arquitectura, Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Su contrato con el MACBA contemplaba una duración de cinco años, renovables con el acuerdo explícito del consejo general.