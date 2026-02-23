Un descubrimiento replantea los orígenes de Llívia y la sitúa en una red de villas romanas dedicadas a Lívia Drusila

Un estudio arqueológico puede hacer girar como un calcetín las teorías admitidas históricamente sobre el origen del nombre Llívia y, a la vez, pueden vincular la villa de la Cerdanya con otras del arco mediterráneo que tienen el mismo nombre.

Las últimas investigaciones arqueológicas y el uso de nuevos métodos como el 3D y la inteligencia artificial (IA) aplicadas a una pieza de una escultura romana hallada en el Fórum de Llívia han permitido a los historiadores proponer una nueva teoría sobre el origen del nombre de Llívia. El estudio ha sido realizado por Ana Zapatero y Ana Sanmiguel de la UAB con Cèsar Carreras Monfort, doctor en Historia Antigua y Arqueología también de la UAB.

Según este estudio, que recoge de forma completa la publicación municipal 'El Quadern' de Llívia en la reanudación de su actividad, la escultura encontrada en el Foro de Llívia parece representar a Lívia Drusila, la emperatriz romana y madre del emperador Tiberio. Mediante el uso de técnicas digitales de última generación, como la superposición de imágenes 3D y redes neuronales de inteligencia artificial, los investigadores han podido realizar una reconstrucción aproximada del rostro de la emperatriz, confirmando su relación con el fragmento de escultura localizado.

Las tareas de escaneado por una de las investigadoras para verificar la pieza encontrada en Llívia. / CÉSAR CARRERAS

La escultura, que forma parte de un conjunto más amplio, se considera una representación de Livia, quien fue una figura central en la propaganda imperial durante el reinado de Augusto. Los historiadores han utilizado la identificación de este fragmento para reabrir el debate sobre el topónimo "Iulia Libica" que hace referencia a la fundación de la ciudad romana y que se vincula directamente con el nombre de Llívia.

Así, hasta ahora, se había aceptado una teoría que atribuía el nombre "Iulia Libica" a un compuesto de latín, con "Iulia" refiriéndose a la fundación de Julio César y "Libica" a una población indígena celtibera. Sin embargo, la asociación de la ciudad con Lívia Drusila, coincidiendo con su gran popularidad como figura cultural después de su muerte, abre la puerta a una nueva hipótesis. La teoría propone que la ciudad de Llívia habría sido fundada o bautizada en honor a Livia, una mujer que fue no sólo la madre del emperador Tiberio, sino también una figura de referencia en el Imperio Romano. El ejemplo de ciudades dedicadas a Livia, como Livias (en Jordania) o Liviopolis (en Asia Menor), refuerza esta idea, dando más peso a la posibilidad de que Llívia haya recibido este nombre en reconocimiento a su figura.

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología 3D no sólo ha permitido identificar la figura representada en la escultura, sino que también ha ayudado a realizar una reconstrucción digital del rostro de otras representaciones de Livia. Así, gracias a la red neuronal diseñada por el equipo de la UAB, los investigadores han obtenido resultados que confirman que el fragmento de Llívia podría ser, de hecho, una representación de la emperatriz.

Esta aplicación de la IA no sólo complementa el análisis tradicional, sino que también plantea nuevas perspectivas para el estudio de la escultura romana, especialmente cuando se trata de fragmentos o cuando varios personajes comparten rasgos similares. Los investigadores de la UAB apuntan a que el proyecto continúa en fase de desarrollo y que están trabajando en la creación de un modelo de IA más avanzado que pueda mejorar la identificación de piezas arqueológicas y ampliar los conocimientos sobre la historia de Llívia y su relación con el Imperio Romano.

Esta nueva aplicación de tecnologías digitales e IA abre un nuevo camino en el estudio de la arqueología, permitiendo a los investigadores acercarse más a respuestas definitivas sobre el origen y la identidad de las piezas encontradas en yacimientos históricos como el de Llívia.

Un rizo da la pista sobre la posible identidad de la escultura

La nueva tesis sobre el origen del topónimo 'Llívia' y la identidad de la estatua hallada surgió de una premonición y de un rizo. Así lo explican los historiadores: «durante las campañas de 2016 y 2017 se excavó la parte central del foro romano de Iulia Libica, la actual Llívia, y se identificó el templo que presidía la parte norte de la plaza. Adosado al muro oriental del templo, se encontró un muro de opus spicatum (hecho con pizarras conforman una especie de espiga), que utilizaba fragmentos de escultura de mármol blanco de Carrara (cantera italiana de Luni) como material constructivo. Una de las esculturas halladas en 2016 correspondía a un fragmento de una cara femenina, que inicialmente interpretamos como una divinidad (Carreras et alii, 2021).

Ahora bien, a raíz de una visita de un especialista en escultura romana, Julio César Ruiz, nos señaló que ésta tenía un rizo junto a la oreja derecha muy común en las esculturas de Livia Drusila, y que también compartía con otras dos mujeres de la casa imperial de Augusto, Octavia Menor, la Octavia Menor. Además, como las demás esculturas encontradas, parecían identificar personajes de la familia imperial y la cronología de la exedra nos situaba en la segunda década del siglo I d. C., por tanto, la propuesta de identificación como Lívia Drusila parecía verosímil.

A pesar de que tenemos sólo una cuarta parte del rostro, se pensó utilizar imágenes de escáner 3D y fotogrametría para hacer comparaciones con otros ejemplares completos como la escultura de la Livia de Paestum (Museo de Arqueología Nacional), la de Medina Sidonia (Museo de Cádiz) o la del British Museum. El estudio explica que: "como Tiberio no era hijo biológico del emperador Augusto y estaba vinculado a él por el matrimonio del emperador con su madre Livia, había que fortalecer el parentesco con el primer emperador".