Bad Gyal, Ana Mena y La Casa Azul actuarán en la gala de los Goya

El sábado que viene se celebrarán en Barcelona la 40 edición de los Premios Goya en el Auditori Forum CCIB de Barcelona. La Academia del Cine ha informado esta mañana en un comunicado que las actuaciones de la gala correrán a cargo de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano. La cantante, compositora, actriz y presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, también se subirá al escenario para actuar, en una ceremonia que contará con presencia de talento catalán en todos los momentos musicales.

Belén Aguilera alcanzó el Top 10 de ventas en España con su primer álbum Como ves, no siempre he sido mía… (2019) y el segundo, Superpop (2021), logrando su primer Disco de Oro en solitario gracias al éxito viral ‘Antagonista’, que acumuló más de 40 millones de reproducciones y destacó en listas internacionales. El año pasado lanzó Anela (2025), un álbum conceptual compuesto y coproducido entre Miami y México.

Bad Gyal es una de las artistas más influyentes de la música urbana internacional. Su primer álbum, La Joia, debutó como número 1 en ventas en España. En 2025 presentó ‘Da Me’, ‘Última Noche’ (con Ozuna) y ‘Fuma’, que formarán parte de su segundo álbum, 'Más Cara', previsto para marzo.

Dani Fernández acaba de lanzar su tercer álbum, La Jauría, ha ganado el Premio Ondas a fenómeno musical y el galardón de la Academia de la Música a Mejor Álbum. Su próxima gira se titula La Insurrección Tour.

La Casa Azul es el proyecto de Guille Milkyway, puro europop para el gran público. Ganador del Premio Goya a Mejor Canción Original por ‘Yo también’ en 2010, ha firmado himnos como ‘La Revolución Sexual’ y en 2025 se incorporó como jurado de 'Operación Triunfo'-

Ana Mena, cantante y actriz malagueña, acumula más de 70 discos de platino con canciones como ‘A un paso de la luna’, ‘Se iluminaba’, ‘Madrid City’, ‘Las 12’, ‘Un clásico’, ‘Carita triste’, o ‘Música ligera’, entre otras muchas. Como actriz acaba de estrenar Ídolos, junto a Oscar Casas.

Alba Molina, hija del dúo Lole y Manuel y nieta de la cantaora Antonia Rodríguez “La Negra” y el bailaor Juan Montoya, inició su carrera discográfica en 1998 con Despasito, producido por Manuel Molina y Alejandro Sanz, con el que obtuvo el Premio Artista Revelación en los Premios de la Música. En 2024 celebró sus 25 años de carrera y actualmente prepara su nuevo proyecto musical y la gira 2026.

Rigoberta Bandini (alter ego de Paula Ribó) logró el Goya a Mejor Canción Original en 2024 por ‘Yo solo quiero amor’, tema para la película 'Te estoy amando locamente', y el año pasado actuó en la ceremonia versionando ‘El amor’. Su último disco es 'Jesucrista Superstar'. La catalana también es una reconocida actriz de doblaje y ha prestado su voz a Emma Stone, Shailene Woodley y Elle y Dakota Fanning.

Ángeles Toledano es una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Con su álbum debut, Sangre Sucia, obtuvo una nominación al Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Flamenca.