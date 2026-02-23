Actividades para vivir los Goya 2026 en Barcelona: mapa y guía de actividades

Los Goyas cumplen 40 años, y lo hacen en Barcelona este sábado 28. Los premios no pisaban la ciudad desde el año 2000, de manera que llegan por todo lo alto. Pero antes de la llegada de los premios, la ciudad condal se viste de gala con una serie de actividades que llenan las calles de cine.

Una semana de encuentros

Sin duda, uno de los hechos más destacados de este año es que Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026. El galardón se le da como reconocimiento a las décadas de trabajo con películas ya clásicas como 'Thelma & Louise' o 'The Rocky Horror Picture Show'. Con motivo de este premio, la actriz tendrá un encuentro abierto al público justo el día antes de la gala, el viernes 27 de febrero. El acto se celebrará a las 13 h y pronto se podrá obtener más información sobre la reserva de entradas en la Academia del Cine.

Además, la Filmoteca de Catalunya proyectará en total 15 de los filmes nominados a los Goya en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección Novel y Mejor Película Iberoamericana. Además, en el caso de las cintas nominadas a Mejor Película, se harán con la presencia de los actores protagonistas, con un encuentro con el público tras la proyección. Las entradas valen entre 3 y 4 euros y se pueden adquirir por la web o en taquilla. Esta semana, el miércoles 25 de febrero, se puede visionar 'Maspalomas', con el encuentro con uno de sus directores, Jose Mari Goenaga.

Siguiendo con los encuentros con el público, Gonzalo Suárez, quien recibirá el Goya de Honor por unanimidad de la Junta Directiva de la Academia, hará un acto con el público el día 26 de febrero en el Palau de la Música. Tras el encuentro, se emitirá la ficción sonora de 'Remando al Viento', una lectura dramatizada de la película llevada a cabo por actores como Nathalie Poza (Mary), Miki Esparbé (Shelly), Fernando Cayo (Byron), Marian Álvarez (Claire) y Víctor Clavijo (Polidori). Se trata de un acto gratuito organizado por la Academia del Cine y RNE.

Finalmente, el viernes 27, en el Museo de Historia de Barcelona, en el Born, se llevarán a cabo dos encuentros. El primero, a las 18h, será con los profesionales de los largometrajes nominados a Mejor Película Iberoamericana: 'Belén', 'La misteriosa mirada del flamenco', 'La piel del agua', ‘Manas’ y 'Un poeta'.

Más tarde, a las 19:30h, también en el Born, se hará otro acto con los nominados a Mejor Dirección. Se llevará a cabo con Alauda Ruiz de Azúa, Jose Mari Goenaga i Airto Arregi, Carla Simón, Oliver Laxe i Albert Serra

Un recorrido por los Goya

En la plaza de las Glòries Catalanas se instaló hace unos días una exposición urbana con más de sesenta imágenes de gran formato que muestran el talento catalán vinculado a los Goya durante la historia de los galardones.

Pero las exposiciones se despliegan por toda Barcelona. A lo largo y ancho de la ciudad condal hay dispuestas hasta ocho esculturas monumentales de la estatuilla. Una se encuentra en el Parque de las Glòries y el resto están dispersas por el Fòrum (CCIB), Jardinets de Gràcia, Portal de la Pau, la Barceloneta, la plaza Sant Jaume, el MNAC y la plaza de Can Fabra. Ambas exposiciones estarán disponibles hasta el 1 de marzo y son completamente gratuitas.

Las estatuas monamuntales están dispuestas por la ciudad / Álex Cámara - Europa Press

Además, en el patio interior del ayuntamiento de Barcelona hay un 'photocall' oficial y un premio Goya real con el que el público se podrá fotografiar, de manera también gratuita.