Willie Colón y el eco que resuena en Bad Bunny

Murió este sábado Willie Colón y procede regresar a él como justa ofrenda, ahora que la música latina vive un auge internacional de unas dimensiones no conocidas. Ahí está ese triángulo carismático, el que basculó en los años 70 entre Colón, la voz de oro de Héctor Lavoe y la composición de Rubén Blades, propulsor de obras troncales. Álbumes, publicados por Fania Records, del tándem Colón-Lavoe (como ‘Lo mato’, 1973) y de Colón-Blades (‘Siembra’, 1977), que están en el sustrato de una música hoy en boga como es la salsa.

Un género con varias capas de herencia y reinvención: fondos cubanos y puertorriqueños (con su bagaje ‘afro’), encuentro con el jazz y el funk, metales rampantes. Colón le inyectó una gran expresividad con su trombón y su labor como arreglista, sabiendo leer la historia de cada canción y enfatizando los giros narrativos. Es un placer reencontrarte con ese monumento llamado ‘El cantante’, pieza de diez minutos que compuso Blades y a la que Colón dio un acabado sinfónico para que Lavoe pudiera relamerse con sus finos contornos.

Como saben Andrés Calamaro y Marc Anthony (que la versionaron), ‘El cantante’ es una afirmación del oficio de vocalista, ‘entertainer’, “pregonero”, que desliza un contraste entre la risueña imagen pública y la dureza solitaria del día a día. Y la transacción financiera que sustenta el proceso (“el público paga para poderme escuchar”). El arreglo de Colón, transitando de la gravedad del trombón hasta el vuelo orquestal, refleja todas las tensiones del relato, su drama y su gloria. Todo ello resulta ser muy vigente en este tiempo en que los patrones salseros se introducen en el pop urbano de artistas como Nathy Peluso, Rauw Alejandro o, más en particular, Bad Bunny, que adapta también el fondo lírico social.

El autor (más o menos) de ‘Nuevayol’ dedicó unas palabras de homenaje a Willie Colón en su concierto del sábado en São Paulo. Pasando por alto fricciones pasadas: Colón llegó a atribuir el éxito de ‘Debí tirar más fotos’ a hinchar los números de Spotify artificialmente a base de ‘bots’, si bien se manifestó complacido por el guiño a su ‘Calle Luna, calle Sol’ perceptible en el tema ‘La mudanza’. No coincidieron en su posición política: Lavoe derivó hacia el ‘trumpismo’ y era escéptico ante la idea de un Puerto Rico independiente. Bad Bunny no gira por Estados Unidos en protesta por su política migratoria y carga tintas contra la “descolonización”. Pero la salsa de uno y el reguetón del otro forman parte de la misma historia.